Kit de sortie de Manchester United pour la saison 2023/24, le maillot sera fabriqué avec des « matériaux 100 % recyclés »

Manchester United a lancé mardi le nouveau kit domicile adidas pour la prochaine saison 2023/24.

« Le lien profond entre Manchester et son riche héritage industriel est magnifiquement représenté dans notre nouveau kit pour la maison », a écrit Manchester United sur son site Web.

Le maillot rend hommage à la rose rouge emblématique de la ville dans un design géométrique époustouflant et s’inspire du pont sur la rivière Irwell, qui relie Manchester et Salford et se dresse comme un symbole de la force de la ville et de son impact profond sur le monde pendant la période industrielle. révolution.

Le maillot à prédominance rouge présente des détails noirs sur les épaules et un col ras du cou en tricot plat à rayures rouges, blanches et noires. L’écusson du club et le logo adidas brillent en blanc sur la poitrine.

Le nouveau maillot domicile représente non seulement les supporters et la ville, mais intègre également des technologies innovantes pour améliorer les performances des joueurs.

La version sur le terrain du maillot utilise la technologie « HEAT.RDY », qui maintient les joueurs à l’aise et au frais en utilisant un tissu respirant qui absorbe l’humidité et sèche rapidement.

La version réplique, conçue pour les fans, intègre la technologie ‘AEROREADY’, qui garantit que le corps reste au sec en utilisant des matériaux anti-transpiration et absorbants.

De plus, le nouveau kit pour la maison est fabriqué avec des matériaux 100 % recyclés, démontrant l’engagement d’adidas en faveur de la durabilité et ses efforts continus pour lutter contre les déchets plastiques.