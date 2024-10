Kit Connor, Rachel Zegler à Broadway

Une rose sous un autre nom aurait une odeur aussi douce, ce qui, je suppose, doit inclure celle brodée sur le maillot en maille noire porté par Kit Connor. La génération Z de Sam Gold Roméo + Juliette le renouveau peut être chaotique et indiscipliné, mais c’est aussi un AF essoufflé et évanoui, colérique et violent, tendre et sexy. Prête à en témoigner, la foule de jeunes femmes et d’enfants homosexuels dans mon public a poussé un cri d’excitation lorsque Connor a fait un bond en avant pour embrasser sa co-star Rachel Zegler sur un lit suspendu au-dessus de la scène. Ce n’est pas la scène du balcon de votre grand-mère, mais c’est désarmant.

L’image qui accueille les spectateurs en entrant est un groupe d’acteurs d’une jeunesse inhabituelle, vêtus de couleurs fluo, de jeans amples et de sacs à dos Hello Kitty, drapés les uns sur les autres avec ce qui semble être un abandon pansexuel. Le caddie renversé déversant des ours en peluche pastel, le costume néo-club-kid et la musique techno percutante de l’intro rave – sans parler du slogan brutal « The Youth Are Fucked » – laissent présager une version fantaisiste d’une tragédie romantique. cela remonte à quatre siècles et plus.

Mais les plus grandes pièces de Shakespeare sont intemporelles, se prêtant à des déplacements sans fin, tant historiques que contemporains. Aussi sauvage soit-il, courtisant agressivement la génération TikTok, le renouveau de Gold s’engage pleinement dans son concept et le soutient étonnamment bien. Les traditionalistes pourraient frémir devant la façon dont certains versets sont prononcés, mais si vous êtes prêt à le prendre selon ses propres termes, ceci R+J est une montagne russe émotionnelle contagieuse. Et un apothicaire torse nu est quelque chose que vous ne trouvez pas chez CVS.

Mis à part Roméo de Connor et Juliette de Zegler, Gold n’a guère l’impression d’amadouer son ensemble – presque tous en double casting, souvent dans des rôles transgenres – pour s’enfoncer profondément dans leurs personnages. Mais peut-être que le problème est en partie dû au fait que ces acteurs affluent eux-mêmes dans les parties pour refléter la réalité d’aujourd’hui, dans laquelle les jeunes adultes sont confrontés à un monde poussé par les générations plus âgées vers des divisions irréconciliables et une destruction limite – un monde dans lequel garder espoir est un défi.

La production semble moins intéressée par un récit fidèle de Shakespeare que par celui qui relie l’histoire, avec une immédiateté métathéâtrale, à un public de l’âge des protagonistes. Cet aspect est confirmé par la marée de visages d’adolescents et de jeunes d’une vingtaine d’années dans les salles combles lors des avant-premières, sans parler des foules se précipitant vers la porte de la scène dès que les acteurs tirent leur révérence. Tout ce qui amène les enfants au théâtre est une victoire, et s’ils découvrent une version quelque peu filtrée de l’esprit et de la poésie de Shakespeare, au moins c’est leur version.

Des facteurs tels que les médias sociaux et la télé-réalité ont donné à de nombreux membres de la génération cible de la production le désir de jouer un rôle principal, de faire partie de ce qui se passe plutôt que d’être des observateurs passifs. Mise en scène R+J en ronde-bosse (dans le même espace où Gold a dirigé sa reprise tranchante de Un ennemi du peuple plus tôt cette année) rapproche le public de l’action, d’autant plus que les acteurs se déploient fréquemment dans les allées.

Les décors du collectif de design Dots sont minimes, bien que l’idée imaginative du balcon et de la chambre de Juliette fonctionne à merveille ; une révélation lorsque le sol de la scène s’ouvre pour découvrir un champ de fleurs est enchanteur ; et le crucifix spectaculaire de la designer d’éclairage Isabella Byrd – des rangées entrecroisées de grandes lampes frontales – apporte une solennité appropriée à la crypte de la famille Capulet.

La première chose qui ressort lorsque les protagonistes, tous deux à peine âgés d’une vingtaine d’années, émergent du groupe, c’est leur jeunesse. Zegler, la découverte du film de Steven Spielberg Histoire du côté ouest Le remake, dans lequel elle incarne une incarnation différente de Juliette, est si petit qu’elle passe facilement pour une adolescente. Connor, devenu célèbre en tant que beau joueur de rugby qui surprend un camarade de classe gay en lui rendant la pareille sur Netflix Coup de cœurest un garçon costaud. Mais le mot clé est « garçon ».

La dernière reprise à Broadway de Roméo et Juliette Ce fut un échec rapide dans lequel les directeurs, Orlando Bloom et Condola Rashad, étaient respectivement 36 et 27. La différence d’âge cette fois-ci rend les personnages instantanément plus vulnérables, alimentant notre anxiété face à ce que nous savons être leur destin tragique.

Une amélioration significative de cette production est la musique originale jouée par Sarah Goldstone au clavier synthétisé et écrite par l’aimant des Grammy Jack Antonoff, qui a façonné des succès pour Taylor Swift, Lorde, St. Vincent, Lana Del Rey, Florence + the Machine, Sia, Carly. Rae Jepsen et Kendrick Lamar, entre autres.

Que vous pensiez que les chansons ajoutent beaucoup dépendra, comme tout le reste ici, de la mesure dans laquelle vous vous soumettrez à l’esprit vertigineux du revival. Ils incluent « Whiplash », un hymne de fête pour le bal masqué des Capulet ; « Best Lie », dans lequel le vaniteux comte Paris (Gían Pérez), qui vape et porte un t-shirt rose « Gift from God », démontre sa superficialité ; et « Man of the House », une jolie ballade magnifiquement chantée par Zegler, dans laquelle Juliette exprime son amour pour Roméo : « Qu’est-ce que ça fait d’être Dieu ? / Je suis dans la paume de ta main. Ceci est ensuite repris par Roméo, mettant leur abandon émotionnel sur un pied d’égalité.

Sola Fadiran incarne les deux parents de Juliette, alternant avec une clarté erratique entre Capulet (un hôte généreux au début, puis un patriarche fougueux faisant la loi alors que la transgression de sa fille est connue) et Lady Capulet (une organisatrice de mariage agitée, puis une affligée de chagrin). mère).

Alors que les familles rivales de Vérone sont égales en noblesse (« Deux ménages, tous deux pareils en dignité »), l’excision des parents de Roméo réduit les Montague à une poignée d’adolescents décousus. Intentionnellement ou non, cela introduit un élément de classe dans la haine mutuelle de longue date des deux clans, suggéré en outre par l’utilisation par Connor d’un accent peu raffiné du sud de Londres.

La production dure deux heures et 25 minutes assez standard avec entracte. Mais à partir du moment où Roméo et ses frères excités Mercutio (Gabby Beans) et Benvolio (Taheen Modak) s’écrasent à la fête de Capulet, l’action se déroule à un rythme accéléré.

Roméo et Juliette consolident leur coup de foudre dans la scène du balcon puis, après leur mariage secret, lorsque son infirmière adorée (Tommy Dorfman) organise un rendez-vous. Enragé par l’insolence des garçons Montague en entrant dans le palais Capulet, le cousin gonflé de Juliette, Tybalt (également Dorfman), tue Mercutio dans une bagarre et Roméo venge son ami en tuant Tybalt. (Les bagarres sont particulièrement sanglantes ici, bien que lors d’une escarmouche antérieure, deux combattants masculins de camps opposés s’arrêtent de manière amusante pour un baiser passionné à mi-combat.)

Roméo étant banni de Vérone, Juliette fait appel à l’aide de frère Laurence (encore Beans). Dans un plan désespéré pour contrecarrer les obstructions de ses parents et retrouver son mari, elle accepte de simuler sa propre mort avec une potion de sommeil, ce qui tourne horriblement mal dans la tombe familiale.

Cette célèbre scène finale bénéficie de l’éclairage sépulcral de Byrd et du soulignement d’Antonoff, même si je ne peux pas dire que je l’ai trouvée aussi émouvante que cette pièce peut l’être. (Pour une version plus bouleversante qui honore la beauté lyrique de la langue, retrouvez l’exceptionnelle production filmée par PBS avec Josh O’Connor et Jessie Buckley.)

Le point fort de ce casting est Connor, qui investit Roméo avec une telle innocence, une telle impétuosité, une telle extase romantique et un chagrin déchirant qu’il vous brise le cœur. Zegler ne correspond pas tout à fait à la passion de sa co-star, mais elle trouve un juste milieu poignant entre l’ardeur effrénée de Juliette et sa pondération. Elle n’est pas aussi insouciante que Roméo en état d’ébriété, et apparemment plus consciente de ce à quoi ils sont confrontés – ce qui rend sa détermination ininterrompue, même après la mort de Tybalt et la menace de son père de la renier, assez émouvante.

Ailleurs dans l’ensemble, l’inestimable Beans est un délice si pétillant que Mercutio que sa sortie anticipée laisse une absence ; L’infirmière de Dorfman est drôle et farouchement protectrice ; et Modak apporte une telle profondeur de sentiment à Benvolio que vous souhaiteriez qu’il ait plus à faire. (Ce dernier joue également le rôle de l’apothicaire louche, qui éclate de rire lorsqu’il ouvre un peluche géant pour récupérer sa réserve de poisons mortels.)

Avec des acteurs se précipitant non seulement dans les allées, mais également à travers les échafaudages industriels, la confusion règne souvent autant que la vitalité, ce qui vous amène à vous demander à quel point les débutants suivront l’intrigue. Mais les amateurs de théâtre qui ont de nouveaux souvenirs de leurs études Roméo et Juliette à l’école, ou de leurs propres premiers amours, devraient se laisser emporter avec impatience par le ravissement romantique, le cancer de la haine purulente et la cruauté d’un destin prédéterminé.

Lieu : Circle in the Square Theatre, New York

Acteurs : Kit Connor, Rachel Zegler, Gabby Beans, Daniel Bravo Hernández, Jasai Chase-Owens, Tommy Dorfman, Nihar Duvvuri, Sola Fadiran, Taheen Modak, Gían Pérez

Réalisateur : Sam Gold

Dramaturge : William Shakespeare

Scénographe : Dots

Costumier : Enver Chakartash

Conceptrice lumière : Isabella Byrd

Concepteur sonore : Cody Spencer

Musique : Jack Antonoff

Mouvement et chorégraphie : Sonya Tayeh

Présenté par Seaview