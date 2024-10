Ainsi, après un avant-spectacle énergique, rempli de flirt, de paon et d’agressivité, l’histoire commence par cette salutation décontractée de Gabby Beans, le chœur de la pièce. Beans, plus tard un Mercutio impétueux, un frère bienfaisant Lawrence et un prince Escalus à peine là, font une femme à la mode à laquelle on peut s’identifier, présentant le reste du casting par son prénom et nous disant qui ils joueront. Si vous êtes confus – et même un voyageur fréquent pourrait l’être – vous pouvez consulter un encart de programme qui visualise les Montagues et les Capulet sous forme de tableau d’ambiance.