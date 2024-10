Kit Connor et Rachel Zegler dans Roméo + Juliette

Revue de Broadway par Adam Feldman

Il y a une scène de bande dessinée-relief à la fin de l’acte IV dans Roméo et Juliette c’est presque toujours coupé. La famille de Juliette vient de découvrir ce qu’elle pense être son cadavre ; Alors que les musiciens embauchés pour son mariage se préparent à partir, une domestique leur demande un chant funèbre paradoxalement heureux : « Ô, joue-moi un joyeux dépotoir pour me réconforter. » La nouvelle production de la pièce par Sam Gold à Broadway non seulement conserve cette scène, mais la rend une sorte d’énoncé de thèse. S’interrompant temporairement un instant, le serviteur exige d’entendre « We Are Young », un hymne mélancolique de fête de 2011 du groupe Fun. « Si vous ne le jouez pas, prévient-il, je le ferai putain. ‘ combattez-vous.

Cette dernière ligne est l’un des rares écarts de la série par rapport à son texte du XVIe siècle, mais elle capture l’esprit de la conception agressive de Gold de la génération Z de la tragédie familiale de Shakespeare. Ce n’est pas seulement que « We Are Young » est moderne (comme les costumes, les décors et les attitudes de cette production), ou que le choix de cette chanson particulière, co-écrite par le hitmaker pop Jack Antonoff, qui a également composé trois nouvelles chansons pour cette production – est emblématique de la postmodernité référentielle de la série : comme dans le film de Baz Luhrmann de 1996, le titre est stylisé comme suit : Roméo + Juliettecomme des graffitis sur une cabine de salle de bain ; sa Juliette, Rachel Zegler, est surtout connue pour avoir incarné un personnage inspiré de Juliette dans le film de Steven Spielberg. Histoire du côté ouest; son Roméo, Kit Connor, a parcouru un récit d’amour interdit dans sa série Netflix Coup de cœur. Ce n’est même pas que les paroles de la chanson évoquent à la fois le sentiment de possibilité et le sentiment d’épuisement qui sont ancrés dans l’idée de mettre le feu au monde et de brûler plus fort que le soleil. (« Prenez-le et découpez-le en petites étoiles », dit Juliette. « Et il rendra la face du ciel si belle / Que tout le monde sera amoureux de la nuit / Et ne rendra aucun culte au soleil criard. »)

Roméo + Juliette | Photographie : Avec l’aimable autorisation de Matthew Murphy

Ce qui donne l’impression que « We Are Young » est si juste est plus littéral que tout cela : Roméo et Juliette c’est avant tout être jeune. Le décor de la discothèque, réalisé par le collectif de conception dots, comprend des meubles gonflables et un caddie rempli d’ours en peluche ; Le costumier Enver Chakartash met le casting en pantalons de survêtement, hauts courts et jeans. N’oubliez pas, dans cette version, que Juliette n’a que 13 ans ; Zegler, qui est belle et petite, est vraisemblablement adolescente dans son enthousiasme et son impatience. (Elle a la rébellion romantique de quelqu’un qui a été protégé toute sa vie.) Le Roméo de Connor a une santé de sportif sensible – avec ses cheveux courts, son teint pêche et crème et ses biceps musclés dans des hauts sans manches, il ressemble à un Gymnaste russe – cela lui donne également l’impression d’être loin d’être complètement formé. (Quand il philosophe que « L’amour va vers l’amour comme les écoliers d’après leurs livres / Mais l’amour de l’amour vers l’école avec des regards lourds », on se souvient qu’il n’est lui-même pas loin de l’école.)

Cette version de Vérone, en fait, semble n’avoir pratiquement aucun adulte : juste des enfants qui vapotent, dansent, prennent des postures, transportent des borgs et avec désinvolture queer-fluide. Dans l’adaptation de Gold – Michael Sexton et Ayanna Thompson sont reconnus comme dramaturges et consultants en texte – les familles Montague et Capulet en guerre sont presque toutes des adolescents. Les parents de Roméo ont été complètement exclus de la pièce, certaines de leurs répliques étant attribuées à des personnages plus jeunes ; il en va de même pour l’essentiel du prince, dont l’échec à mettre fin à la guerre interfamiliale dans sa ville lui vaut une part de responsabilité dans la fin pitoyable de l’histoire. Les parents de Juliette sont interprétés par le même acteur, Sola Fadiran, et la plupart des autres acteurs jouent également plusieurs rôles, avec plus ou moins de succès. Gabby Beans, convaincant en tant que frère Lawrence bien intentionné, se double moins efficacement d’un Mercutio qui se pavane ; Gían Pérez décrit efficacement Paris, le rival de Roméo, comme un gars sympa avec un dessous effrayant, mais il n’est pas toujours clair lequel de ses trois personnages est lequel. Tommy Dorfman est agréable dans le rôle de l’infirmière impertinente – «Je suis tellement vexée que tout en moi tremble», dit-elle en éventant sa chatte – mais pas suffisamment menaçant dans le rôle de Tybalt.

Roméo + Juliette | Photographie : Avec l’aimable autorisation de Matthew Murphy

Si Roméo et Juliette se démarquent dans cette production, c’est en partie parce que ce qui les entoure est souvent flou. Mis à part quelques vers amoureux des étoiles maudites, ce que vous retiendrez probablement, ce sont les chansons d’Antonoff – il est logique que Roméo tombe amoureux de Juliette quand il la voit chanter sur scène, avec l’allure d’une idole pop – et un quelques moments de beauté scénique : un lit qui flotte du plafond, sur lequel Connor fait une traction ; un sol qui se replie en parterre de fleurs ; un ours en peluche géant dans lequel l’apothicaire méthodique cache ses toxines les plus mortelles.

La mise en scène circulaire de Gold utilise de manière dynamique les zones latérales, notamment les allées et la passerelle au-dessus de la scène, mais l’environnement qu’elle crée est hermétique. Il y a peu de sens à Vérone au-delà de cet espace de fête instagrammable – ou de ses règles. Et finalement, je pense que cela mine la pièce ; cela accentue le rôle de la simple malchance dans le destin de Roméo et Juliette et porte atteinte au point plus vaste. Cette production semble vouloir attirer le public de TikTok qui ne sait pas grand-chose de la pièce en cours, ce qui est un objectif louable, et je pense qu’elle réussira. Mais ces nouveaux arrivants seront peut-être surpris de découvrir que ce qu’ils pensaient être une tragédie concernant des jeunes écrasés par les contraintes sociétales est en réalité la triste histoire de deux gentils enfants qui meurent faute de surveillance adulte.

Roméo + Juliette. Cercle au Théâtre Carré (Broadway). Par William Shakespeare. Réalisé par Sam Gold. Avec Kit Connor, Rachel Zegler, Gabby Beans, Tommy Dorfman, Sola Fadiran, Gían Pérez. Durée : 2h30. Un entracte.

Roméo + Juliette | Photographie : Avec l’aimable autorisation de Matthew Murphy