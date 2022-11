Kit Connor de Heartstopper révèle qu’il est bisexuel et accuse les fans de l’émission de “le forcer à se dévoiler”

L’acteur de HEARTSTOPPER, Kit Connor, a révélé qu’il était bisexuel.

Le jeune homme de 18 ans, qui joue le joueur de rugby Nick Nelson dans le hit de Netflix, a déclaré qu’il avait été “forcé” de discuter de sa sexualité par les fans de la série.

Éclaboussure

Kit Connor dit que les fans l’ont forcé à “se sortir de lui-même”[/caption]

Dans un tweet lundi, il a écrit : « Revenez une minute. je suis bi. Félicitations pour avoir forcé un jeune de 18 ans à s’en sortir. Je pense que certains d’entre vous ont raté le but de l’émission. Au revoir.”

Son commentaire vient après qu’il ait été aperçu main dans la main avec sa co-vedette de A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow Maia Reficco – ce qui a conduit à des spéculations parmi ses partisans.

Kit a été inondé de messages de soutien à la suite de son tweet, y compris un message de la créatrice de Heartstopper, Alice Oseman, qui a écrit : « Je ne comprends vraiment pas comment les gens peuvent regarder Heartstopper puis passer joyeusement leur temps à spéculer sur les sexualités et à juger sur la base de stéréotypes.

En savoir plus sur Netflix APPUYEZ SUR PLAY Chaque utilisateur de Netflix est invité à essayer une astuce cachée manquée par des millions VOLONTÉS TRAHIES Les appels de William ignorés car The Crown recréera l’interview de Diana avec Bashir

“J’espère que tous ces gens sont gênés comme F ***. Kit, tu es incroyable.

L’année dernière, Kit a admis qu’il se sentait “mal à l’aise” face aux spéculations constantes sur lui et la sexualité de ses camarades.

S’exprimant sur le podcast Reign With Josh Smith, il a déclaré: «Nous sommes encore tous si jeunes.

«Pour commencer à spéculer sur nos sexualités et peut-être nous faire pression pour sortir quand nous ne sommes peut-être pas prêts. Pour moi, je me sens parfaitement confiant et à l’aise avec ma sexualité.

“Mais je ne ressens pas vraiment le besoin, vous savez – je ne suis pas trop fan des labels et des choses comme ça. Je ne suis pas massif à ce sujet.





Il a ajouté : « Je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de m’étiqueter, surtout pas publiquement. Il est un peu étrange de faire des suppositions sur la sexualité d’une personne simplement en entendant sa voix ou en voyant son apparence. J’ai l’impression que c’est une sorte d’hypothèse très intéressante et légèrement problématique à faire.

Heartstopper suit l’histoire de Charlie (Joe Lock), un jeune de 14 ans qui a le béguin pour un joueur de rugby populaire appelé Nick (Kit Connor), et est adapté par l’écrivain Alice Oseman de son roman graphique du même titre.

La série est déjà dans la plupart des titres de montres de Netflix et a été saluée comme un “changeur de jeu” et la “meilleure série de tous les temps” de la plate-forme, obtenant un score de 100% sur Rotten Tomatoes.