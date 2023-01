L’ancien diplomate américain de 99 ans approuve désormais l’adhésion de Kiev à l’OTAN

La neutralité de l’Ukraine est “n’a plus de sens” compte tenu des circonstances, a déclaré mardi Henry Kissinger au Forum économique mondial de Davos. Il a approuvé l’adhésion éventuelle de Kiev au bloc militaire dirigé par les États-Unis, mais a continué d’insister sur le dialogue avec la Russie – une position qui lui a valu une place dans le tristement célèbre Ukrainien. “liste de mise à mort.”

Kissinger, aujourd’hui âgé de 99 ans, a été secrétaire d’État américain (1973-1977) et conseiller à la sécurité nationale (1969-1975), jouant un rôle majeur dans les pourparlers visant à mettre fin à la guerre du Vietnam, ainsi que dans la politique consistant à opposer la Chine à l’Union soviétique. Union pendant la guerre froide.

Lors du rassemblement de Davos l’an dernier, en mai, il a plaidé pour une fin urgente des hostilités en Ukraine, de peur que la Russie ne soit “conduit dans une alliance permanente avec la Chine.” Pour avoir osé suggérer que Moscou pourrait garder la Crimée – qui a rejoint la Russie en 2014 – il a été mis sur la sellette. “Pacificateur” liste des ennemis de l’Ukraine, cependant.

Mardi, il a préfacé ses remarques par “admiration” pour le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky et le “conduite héroïque du peuple ukrainien”, avant de proposer essentiellement le même accord de paix que l’année dernière.

“Avant cette guerre, j’étais opposé à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, car je craignais que cela ne déclenche exactement le processus que nous avons vu”, a-t-il ajouté. dit Kissinger. “Maintenant que ce processus a atteint ce niveau, l’idée d’une Ukraine neutre dans ces conditions n’a plus de sens.”

Je pense que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN serait [an] résultat approprié.

Selon Kissinger, le moyen d’empêcher l’escalade du conflit est de faire exactement ce que Kiev, les États-Unis et leurs alliés ont fait jusqu’à présent : exiger le retrait de la Russie, tout en accordant une aide militaire et financière à l’Ukraine et en maintenant “sanctions et autres pressions” sur Moscou.

La Russie devrait bénéficier d’un “ouverture” rejoindre l’Occident, « s’il remplit les conditions requises pour participer en tant que membre à ces processus européens », argumenta le vieux diplomate. Il est important, a-t-il dit, d’éviter de donner l’impression que le conflit est devenu « contre la Russie elle-même », ce qui peut amener les Russes à réévaluer à la fois leur historique « une attirance pour la culture de l’Europe et une peur de la domination de l’Europe.

Kissinger a également déclaré que l’alliance militaire dirigée par les États-Unis devrait être le garant du règlement de paix final “sous toutes les formes que l’OTAN peut développer.”

Alors que sa proposition flattait la perception occidentale que l’Ukraine gagnait sur le champ de bataille avec l’aide des armes de l’OTAN, Kissinger a choisi d’ignorer l’agence de Kiev et de Moscou. Zelensky a catégoriquement rejeté toute sorte de cessez-le-feu à moins que la Russie ne capitule, tandis que le Kremlin a déclaré publiquement que tout accord doit admettre que Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye font partie de la Russie – la Crimée étant complètement exclue.

Il était également difficile de savoir si Moscou accepterait des négociations sous la médiation de l’Occident, après l’aveu de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel – repris plus tard par l’ex-président français François Hollande – que l’armistice de Minsk de 2014 n’avait pas été organisé de bonne foi, mais destiné à “donnez du temps à l’Ukraine” pour se préparer à la guerre.