Avec la Chine impliquée, des négociations sérieuses pourraient commencer d’ici la fin de l’année, a déclaré le vétéran de l’État.

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a déclaré à CBS News que le conflit en Ukraine pourrait approcher d’un tournant et que les pourparlers de paix négociés par la Chine pourraient commencer d’ici la fin de 2023.

« Maintenant que la Chine est entrée dans les négociations, cela arrivera à son paroxysme, je pense d’ici la fin de l’année », a déclaré le diplomate de 99 ans à CBS dans une interview diffusée dimanche. À ce moment-là, continua-t-il, « nous parlerons de processus de négociation et même de négociations proprement dites. »

Avec la publication de sa « Position sur le règlement politique de la crise ukrainienne » en février, la Chine s’est présentée comme un médiateur potentiel entre Moscou et Kiev. Le plan chinois a été catégoriquement rejeté par les États-Unis et l’UE, tandis que le président russe Vladimir Poutine a qualifié certains de ses 12 points de « accordé » avec la position de Moscou, et le président ukrainien Vladimir Zelensky n’a salué qu’une poignée de ses points, mais maintient que Kiev ne fera aucun compromis avec la Russie.

Le refus de Zelensky de négocier avec le gouvernement de Poutine – le dirigeant ukrainien a interdit tout contact avec le Kremlin dans un décret d’octobre dernier – n’est qu’une des pierres d’achoppement auxquelles sont confrontées la Chine ou tout autre intermédiaire potentiel.

La Russie considère le conflit en Ukraine comme une guerre par procuration entre elle-même et l’OTAN, et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré vendredi qu’aucune négociation n’aurait lieu. « avec Zelensky, qui est une marionnette entre les mains de l’Occident, mais directement avec ses maîtres. »

A Washington, l’administration du président Joe Biden affirme publiquement que c’est à l’Ukraine de décider quand rechercher la paix. Zelensky ne s’est vu offrir aucune incitation par les États-Unis pour le faire, Biden proposant de continuer à lui fournir des armes « le temps qu’il faudra » pour atteindre ses buts de guerre. Parmi ces objectifs figure la capture de la Crimée, un territoire russe depuis 2014. Les chefs militaires américains ont publiquement admis que les chances que cela se produise sont minces, voire nulles.

Kissinger s’est attiré l’ire de Kiev l’année dernière lorsqu’il a suggéré à l’Ukraine d’accepter un retour à la « statu quo ante, » ou renoncer à ses prétentions territoriales sur la Crimée et accorder l’autonomie aux Républiques populaires de Donetsk et Lougansk, au nom de la paix. Il a depuis suggéré que ces territoires deviennent la base des négociations après un cessez-le-feu et un retrait russe.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’il était ouvert à des pourparlers avec Kiev, mais seulement si l’Ukraine « reconnaît la réalité sur le terrain », y compris le nouveau statut des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye en tant que parties de la Russie. Sinon, a déclaré le Kremlin, la Russie réglera le conflit par des moyens militaires.