Kissinger met en garde les États-Unis et la Chine contre un conflit

Le diplomate vétéran s’est rendu à Pékin pour tenter de désamorcer les tensions

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a appelé Washington et Pékin à trouver un moyen de coexister pacifiquement. Le diplomate centenaire s’est rendu mardi en Chine pour rencontrer le ministre de la Défense Li Shangfu.

« Les États-Unis et la Chine doivent éliminer les malentendus, coexister pacifiquement et éviter la confrontation. L’histoire et la pratique ont continuellement prouvé que ni les États-Unis ni la Chine ne peuvent se permettre de traiter l’autre comme un adversaire », l’agence de presse Xinhua a cité Kissinger après la réunion.

Kissinger a exhorté les deux parties à « sois sage » et travailler ensemble, en mettant tout en œuvre pour améliorer les relations et « et maintenir la paix et la stabilité dans le monde entier. »

Li a décrit les relations entre la Chine et les États-Unis comme « planant au plus bas depuis l’établissement des relations diplomatiques » parce que « Certaines personnes du côté américain n’ont pas réussi à aller dans la même direction que le côté chinois. »

En savoir plus Henry Kissinger a tenté de mettre fin à la guerre froide. Pourquoi ceux qui sont venus après lui à Washington ont-ils cherché à relancer le conflit ?

La Chine reste déterminée à « construire stable, prévisible et constructif » relations avec les États-Unis sur le modèle de celles du président Xi Jinping « trois principes » formule de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération gagnant-gagnant, a déclaré M. Li.

Kissinger, qui vient d’avoir 100 ans, a été secrétaire d’État (1973-1977) et conseiller à la sécurité nationale (1969-1975) des présidents Richard Nixon et Gerald Ford. Il a joué un rôle majeur dans les pourparlers pour mettre fin à la guerre du Vietnam, ainsi que dans la normalisation des relations avec Pékin dans les années 1970, en vue d’opposer la Chine à l’Union soviétique pendant la guerre froide. Son voyage à Pékin fait suite à la visite de plusieurs hauts responsables américains, du secrétaire d’État Antony Blinken à la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

L’administration du président Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne cherchait pas « affrontement » avec la Chine, tout en envoyant des armes sur l’île contestée de Taïwan et en renforçant les alliances militaires en Asie-Pacifique avec l’Australie, le Japon et la Corée du Sud.

La semaine dernière, lors du sommet de Vilnius, l’OTAN a accusé la Chine de poursuivre « politiques coercitives » qui menaçait d’une manière ou d’une autre les intérêts du bloc dirigé par les États-Unis jusqu’en Europe. Pékin a dénoncé la déclaration de l’OTAN comme « calomnie » et un « diffamer, » accusant le bloc de rester piégé dans une mentalité de guerre froide.