Kissinger met Biden en garde contre la Chine

L’artisan du rapprochement de Richard Nixon avec Pékin a averti que la Chine est là pour rester

Le président américain Joe Biden devrait démontrer certains “La flexibilité nixonienne” et traiter la Chine avec patience, a déclaré l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger à Bloomberg. L’ancien homme d’État a déclaré que si Washington devait s’efforcer de contenir l’influence de Pékin, cela “ne peut être atteint par une confrontation permanente.”

S’adressant à Bloomberg dans une interview publiée mercredi, Kissinger a fait valoir que “Biden et les administrations précédentes ont été trop influencés par les aspects nationaux de la vision de la Chine”, et dans leur empressement à s’opposer à la puissance, à la richesse et à l’influence croissantes de Pékin, n’ont pas compris “la permanence de la Chine.”

En tant que secrétaire d’État du président Richard Nixon, Kissinger a préconisé un engagement diplomatique avec la Chine communiste pour l’empêcher de s’aligner sur l’Union soviétique pendant la guerre froide. Des années de sensibilisation ont abouti à une visite de Nixon à Pékin en 1972, après quoi la Chine a ouvert son économie à l’Occident, ouvrant la voie à l’ascension du pays au statut de superpuissance.

Alors que Kissinger a peut-être facilité la montée en puissance de la Chine, les administrations Trump et Biden ont cherché à contrer cette montée. Trump a accusé Pékin de pratiques commerciales déloyales et imposé des droits de douane élevés sur les importations chinoises, tandis que l’armée a inscrit “la [China] défi dans l’Indo-Pacifique » comme sa priorité numéro un, un classement qui reste inchangé sous Biden.

Biden a également maintenu en place bon nombre des tarifs de son prédécesseur et a formé le pacte de sécurité AUKUS avec le Royaume-Uni et l’Australie et l’accord Partners in the Blue Pacific (PBP) avec le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Les deux alliances – AUKUS, un pacte de sécurité formel, et le PBP, un accord plus informel – visent à contrer l’influence chinoise dans la région indo-pacifique.

Biden a fait remarquer en mai que les États-Unis interviendraient militairement si la Chine envahissait Taïwan. Qu’elle soit délibérée ou accidentelle, sa déclaration a rompu avec la politique “Une Chine” de la Maison Blanche, un communiqué de 1972 rédigé par le département d’État de Kissinger qui reconnaît, mais n’approuve pas, la souveraineté de la Chine sur l’île.

Bien que les commentaires de Biden aient été minimisés par les responsables de la Maison Blanche et du Département d’État, ils lui ont valu une réprimande de Kissinger, qui, dans une interview au rassemblement annuel du Forum économique mondial à la station balnéaire suisse de Davos, a déclaré que “Taïwan ne peut pas être au cœur des négociations entre la Chine et les États-Unis.”

“Le problème de Taiwan ne disparaîtra pas” Kissinger a continué. “En tant que sujet direct de confrontation, il est lié à une situation qui pourrait muter dans le domaine militaire, ce qui est contraire à l’intérêt du monde et à l’intérêt à long terme de la Chine et des États-Unis.”

“Il est, bien sûr, important d’empêcher l’hégémonie chinoise ou de tout autre pays”, Kissinger a ajouté dans ses commentaires à Bloomberg. Cependant, il a mis en garde “ce n’est pas quelque chose qui peut être réalisé par des confrontations sans fin.”

Quelques heures avant la publication de l’interview, l’USS Benfold, un destroyer de la marine américaine, a traversé le détroit de Taiwan, après avoir traversé des îles sous contrôle chinois dans la mer de Chine méridionale la semaine dernière. Washington envisage de tels voyages « liberté des opérations de navigation », alors que Pékin les considère comme “provocations”.