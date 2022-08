Kissinger explique comment le monde a été amené “au bord de la guerre”

Un manque de leadership visionnaire est à blâmer, dit l’homme d’État vétéran

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger a déclaré au Wall Street Journal que Washington avait rejeté la diplomatie traditionnelle et, en l’absence d’un grand dirigeant, avait conduit le monde au précipice de la guerre contre l’Ukraine et Taïwan. Kissinger avait auparavant courtisé la controverse pour avoir suggéré que Kiev abandonne certaines de ses revendications territoriales pour mettre fin au conflit avec la Russie.

“Nous sommes au bord de la guerre avec la Russie et la Chine sur des problèmes que nous avons en partie créés, sans aucune idée de la façon dont cela va se terminer ou de ce à quoi cela est censé conduire”, Kissinger a déclaré dans l’interview, publiée samedi.

Kissinger, aujourd’hui âgé de 99 ans, a expliqué le rôle de l’Occident dans le conflit ukrainien dans un livre récent dressant le profil de dirigeants éminents de l’après-guerre. Il a décrit la décision de la Russie d’envoyer des troupes dans le pays en février comme motivée par sa propre sécurité, car l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN déplacerait les armes de l’alliance à moins de 480 km de Moscou. À l’inverse, faire tomber l’Ukraine dans son intégralité sous l’influence russe ne ferait pas grand-chose pour “apaiser les craintes européennes historiques de la domination russe.”

Les diplomates à Kiev et à Washington auraient dû équilibrer ces préoccupations, a-t-il écrit, décrivant le conflit actuel en Ukraine comme “une excroissance d’un dialogue stratégique raté.” S’adressant au Wall Street Journal un mois après la publication du livre, Kissinger a maintenu son insistance sur le fait que l’Occident aurait dû prendre au sérieux les exigences de sécurité du président russe Vladimir Poutine et a refusé de signaler que l’Ukraine serait un jour acceptée dans l’alliance de l’OTAN.

Dans la perspective de son opération militaire en Ukraine, la Russie a présenté aux États-Unis et à l’OTAN des exposés écrits de ses préoccupations en matière de sécurité, qui ont été rejetés par les deux parties destinataires.

Kissinger, qui à la fin des années 1960 et au début des années 1970 a mené de longues négociations avec les communistes vietnamiens alors même que l’armée américaine leur faisait la guerre, a déclaré que les dirigeants américains modernes ont tendance à considérer la diplomatie comme ayant “relations personnelles avec l’adversaire”, et dans des mots paraphrasés par le Wall Street Journal, “ont tendance à considérer les négociations en termes missionnaires plutôt que psychologiques, cherchant à convertir ou à condamner leurs interlocuteurs plutôt qu’à pénétrer leur pensée.”

Au lieu de cela, Kissinger a fait valoir que les États-Unis devraient chercher “équilibre” entre elle-même, la Russie et la Chine.

Ce terme désigne « une sorte de rapport de force, avec une acceptation de la légitimité de valeurs parfois opposées », Kissinger a expliqué. “Parce que si vous pensez que le résultat final de vos efforts doit être l’imposition de vos valeurs, alors je pense que l’équilibre n’est pas possible.”

Sous le président Richard Nixon, Kissinger a orchestré l’ouverture diplomatique des États-Unis vers la Chine dans les années 1970, une initiative visant à éloigner Pékin de Moscou et à déplacer l’équilibre des pouvoirs dans le monde loin de l’Est communiste.

Sous le président Joe Biden, les États-Unis ont vu la Chine et la Russie approfondir leurs relations commerciales et diplomatiques. La politique américaine à Taiwan – avec Joe Biden rompant publiquement avec l’ambiguïté de l’ère Kissinger de Washington sur l’indépendance de l’île et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi faisant enrager Pékin avec une visite à Taipei au début du mois – a encore endommagé les relations américaines avec la Chine et provoqué une montée en puissance militaire activité dans le détroit de Taïwan.

Selon Kissinger, les États-Unis ne sont plus en mesure de se ranger du côté de la Russie ou de la Chine contre l’autre. “Tout ce que vous pouvez faire, c’est ne pas accélérer les tensions et créer des options, et pour cela, vous devez avoir un but”, il a dit.

Kissinger est un éminent défenseur de l’école realpolitik des relations internationales, qui place les intérêts pratiques des nations avant les positions idéologiques. Sa vision impartiale des affaires étrangères lui a cependant valu des ennemis ainsi que des éloges.

Plus tôt cet été, le président ukrainien Vladimir Zelensky a condamné Kissinger pour avoir laissé entendre que Kiev devait accepter un retour à la “statu quo ante” – renoncer à ses revendications territoriales sur la Crimée et accorder l’autonomie aux républiques populaires de Donetsk et de Lougansk – et chercher un accord de paix avec la Russie pour empêcher une troisième guerre mondiale. Kissinger a précisé plus tard que ces revendications ne devraient être temporairement mises de côté que pour négocier un cessez-le-feu immédiat, mais a néanmoins été qualifié d’ennemi de l’Ukraine par Kiev et accusé d’avoir “diffuser des récits de propagande et de chantage fascistes russes”.