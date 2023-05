Kissinger derrière 3 millions de morts civils – rapport

Les actions de l’ancien diplomate américain ont causé, entre autres, la mort de 150 000 civils cambodgiens, bien plus qu’on ne le pensait auparavant

Henry Kissinger, l’éminence grise de la politique étrangère qui a conseillé une demi-douzaine de présidents, a causé la mort de plus de 3 millions de personnes, selon un rapport Intercept publié mardi à l’occasion du 100e anniversaire du stratège de la realpolitik.

Alors que les critiques du secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale de l’ère Nixon le décrivent souvent comme un criminel de guerre pour son rôle central dans de nombreux génocides et coups d’État soutenus par les États-Unis, le rapport affirme que le nombre de cadavres de Kissinger a été largement sous-estimé, en particulier en ce qui concerne le secret, expansion hautement illégale de la guerre du Vietnam au Cambodge dans les années 1970.

Entre les génocides qu’il a parrainés au Timor oriental et au Bangladesh, le terrorisme à l’échelle du continent, les coups d’État et les escadrons de la mort de l’opération Condor en Amérique latine, la fomentation de guerres civiles en Afrique australe et ses tapis de bombes au Cambodge et au Laos sous couvert de chassant les Vietnamiens, Kissinger serait responsable de plus de 3 millions de morts parmi les civils – plus si l’on compte les victimes qui ont résulté des conseils qu’il a donnés au secteur privé.

Kissinger a « seulement » reconnu que ses actions ont causé la mort de 50 000 Cambodgiens et blâme les Vietnamiens, les cibles supposées de la campagne de bombardement américaine (dont les coordonnées ont été enregistrées de manière incorrecte afin d’être enregistrées comme des frappes légales au Vietnam). Le journaliste d’Intercept, Nick Truse, affirme que le nombre est plus proche de 150 000, soulignant de nombreux exemples documentés de sous-dénombrement flagrant et délibéré des victimes civiles. Ce chiffre représente plus de six fois plus de civils que les États-Unis n’ont tués lors de frappes aériennes depuis le 11 septembre.

Transcriptions de l’Intercept « archives exclusives » de documents militaires américains déclassifiés d’un groupe de travail secret sur les crimes de guerre du Pentagone révèlent que c’était la décision de Kissinger de relayer les propos belliqueux et ivres du président de l’époque, Richard Nixon, sur le Cambodge en instructions cohérentes au Pentagone pour commencer une « campagne de bombardements massifs» dans le pays en 1970.

La désormais tristement célèbre directive de Kissinger de tirer « tout ce qui vole sur tout ce qui bouge» a fait exploser la guerre secrète, triplant le nombre d’attentats à la bombe d’ici la fin de l’année. Il aurait approuvé les 3 875 bombardements individuels de la guerre, et les bombardiers ont largué plus de 257 000 tonnes d’explosifs sur le Cambodge rien qu’en 1973.

Les archives d’Intercept ont également révélé de nombreux raids terrestres brutaux sur des villages cambodgiens qui ont depuis été pratiquement oubliés ; Truse a confirmé par des entretiens avec des survivants que les raids étaient bien plus meurtriers que ce qui avait été rapporté. Alors que les frappes aériennes étaient fréquemment étouffées comme « erreur du pilote” – “les erreurs» qui ont pourtant été répétées des milliers de fois – l’armée américaine, dans une enquête interne, a en fait blâmé son corps de presse lorsque des troupes au sol ont été prises en train de piller un village qu’elles venaient de piller.

Le tapis de bombes de Kissinger contre le Cambodge a ouvert la voie aux Khmers rouges, la dictature génocidaire qui a tué 2 millions de Cambodgiens – 20% de la population du pays – qu’il a qualifiée en privé (et avec approbation) de « voyous meurtriers» tout en les aidant à trouver des alliés régionaux.

Kissinger n’a jamais été poursuivi – ni même officiellement accusé – de crimes de guerre, et l’armée américaine n’a fait aucun effort systémique pour tenir responsables les troupes qui ont effectivement tué.