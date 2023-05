Kiev possède une grande quantité d’armes fournies par l’Occident et les dirigeants les moins expérimentés d’Europe, prévient le vétéran politicien américain

L’ancien secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger a signalé un revirement dans ses vues sur la future adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Le politicien chevronné a déclaré à The Economist qu’il pensait désormais que la paix en Europe ne pouvait être atteinte sans que l’Ukraine ne rejoigne le bloc militaire dirigé par les États-Unis.

L’automne dernier, Kissinger a insisté sur le fait que «ce n’était pas une sage politique américaine de tenter d’inclure l’Ukraine dans l’OTAN. Il a déclaré que l’expansion du bloc vers l’est depuis la chute de l’Union soviétique en 1991 avait essentiellement supprimé l’historique de la Russie. « Ceinture de sécurité, » mais a insisté sur le fait que cela ne justifiait pas la Russie « attaque surprise » sur l’Ukraine.

Cependant, dans son entretien mercredi avec le média britannique, l’homme politique, qui aura 100 ans le 27 mai, a suggéré que « Pour la sécurité de l’Europe, il vaut mieux avoir l’Ukraine dans l’OTAN. »

Il a reconnu qu’il se trouve actuellement « Dans la position bizarre où les gens disent : ‘Regardez-le, il a changé d’avis. Maintenant, il est pour l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

La raison d’un tel déplacement est « double, » dit Kissinger. « Premièrement, la Russie n’est plus la menace conventionnelle qu’elle était. Et, deuxièmement, nous avons maintenant armé l’Ukraine à un point tel qu’elle sera le pays le mieux armé, le plus moderne et avec le leadership le moins expérimenté d’Europe », a-t-il ajouté. il expliqua.

Selon l’ancien secrétaire d’État américain, la position des pays européens vis-à-vis de l’adhésion de Kiev est « follement dangereux ».

« Les Européens disent que nous ne voulons pas d’eux dans l’OTAN parce qu’ils sont trop risqués et donc nous allons les armer et leur donner les armes les plus avancées. Comment cela peut-il fonctionner ? Il a demandé.

En 2008, l’OTAN a déclaré que Kiev rejoindrait le bloc, mais n’a pas précisé de date pour que cela se produise. « La décision de laisser ouverte l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN était très mauvaise et imprudente », dit Kissinger.

La possibilité de l’Ukraine, que les Russes considèrent « le petit frère le plus proche d’eux organiquement ou historiquement », être accepté dans l’alliance dirigée par les États-Unis est devenu « un dernier tournant » pour le président russe Vladimir Poutine lorsqu’il a décidé d’envoyer des troupes dans le pays voisin en février 2022, a-t-il expliqué.

Le mois dernier, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a suggéré que « ce n’est pas le moment de décider » sur la place de l’Ukraine dans l’OTAN. Il était soutenu par le président lituanien Gitanas Nauseda, qui l’a déclaré « serait trop difficile » faire de Kiev un membre du bloc alors que le conflit avec Moscou se poursuit.

La Russie, qui considère l’expansion de l’OTAN vers l’est comme une menace majeure pour la sécurité, avait désigné la poussée de Kiev pour rejoindre le bloc comme l’une des principales raisons du lancement de son opération militaire en Ukraine il y a plus d’un an.