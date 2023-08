‘Kissgate’ : Jorge Vilda pourrait être limogé aujourd’hui de son poste d’entraîneur-chef du football féminin espagnol | Nouvelles du monde

L’entraîneur principal de l’équipe féminine espagnole de football pourrait être limogé aujourd’hui, alors que les retombées du « Kissgate » se poursuivent.

La fédération espagnole de football (RFEF) est envisage de licencier Jorge Vilda, dix jours seulement après la victoire de son équipe Coupe du monde fémininea déclaré Sky Sports.

Le patron espagnol est sous pression après avoir applaudi Le président de la RFEF, Luis Rubiales discours controversé à l’assemblée extraordinaire de la RFEF vendredi dernier.

L’entraîneur-chef de l’Espagne, Jorge Vilda, après que son équipe a remporté la finale de la Coupe du monde féminine. Photo : AP





Rubiales a fait l’objet de nombreuses critiques après avoir embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres à la suite de Victoire 1-0 de l’Espagne contre l’Angleterre en finale le 20 août.

S’adressant directement à Vilda vendredi, Rubiales l’a qualifié de meilleur entraîneur du football féminin et lui a proposé un nouveau contrat de quatre ans d’une valeur de 500 000 € (429 000 £) par an.

Samedi, Vilda avait changé de ton, publiant une déclaration critiquant Rubiales, mais sans toutefois appeler à sa démission ou à son licenciement.

Rubiales a refusé d’arrêter, affirmant que le baiser était consensuel ; Hermoso a dit ce n’était pas. Rubiales a déjà été provisoirement suspendu « de toutes activités liées au football aux niveaux national et international » par la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du sport.

Le président par intérim de la RFEF, Pedro Rocha, devrait prendre aujourd’hui une décision sur l’avenir de Vilda.

Vilda n’a actuellement aucun joueur ni entraîneur pour les matchs à venir après que l’équipe espagnole a déclaré vendredi dernier qu’elle ne jouerait plus pour son pays tant que la direction de la fédération n’aurait pas été démis de ses fonctions.

L’ensemble de l’équipe de 11 personnes en coulisses de Vilda a démissionné un jour plus tard.

Vilda a également l’habitude de s’aliéner les joueuses et a été une figure de discorde en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe féminine.

Luis Rubiales. Photo : AP





L’année dernière, 15 joueurs ont déclaré qu’ils ne joueraient plus pour lui en raison de préoccupations concernant leur santé et leur état émotionnel et 12 d’entre eux ont raté la Coupe du monde.

La fédération espagnole de football veut que Rubiales démissionne suite à son baiser controversé lors de la finale de la Coupe du monde féminine.

Les gens manifestent à Madrid contre le « kissgate »





Une personne qui le soutient toujours est sa mère, Ángeles Béjarqui entame une grève de la faim depuis lundi.

Elle s’est enfermée dans une église de Motril, dans le sud de l’Espagne, et a promis d’y rester jusqu’à ce que justice soit rendue pour son fils.

Mme Bejar a déclaré que Jenni Hermoso devrait « dire la vérité » sur l’incident controversé surnommé « kissgate ».

Mais sa position ne semble pas être partagée par beaucoup, avec des manifestations contre ce que certains appellent « le moment #metoo de l’Espagne ».

La position de l’entraîneur espagnol Luis de la Fuente semble plus sûre, même s’il a également applaudi le discours de Rubiales.

De la Fuentes a également publié le lendemain une déclaration critiquant le président suspendu.

L’équipe masculine disputera les éliminatoires de l’Euro le mois prochain contre la Géorgie et Chypre, tandis que les championnes du monde féminines disputeront des matchs de Ligue des Nations contre la Suède et la Suisse.