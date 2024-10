BAISER leader Paul Stanley a révélé que le groupe travaillait actuellement sur un documentaire en cinq parties sur son « Fin de la route » tournée d’adieu.

Le musicien de 72 ans a partagé la nouvelle de la production du documentaire en postant une photo de sa femme Érin interviewé pour le film.

BAISER a joué ses deux derniers spectacles en décembre 2023 au Madison Square Garden de New York.

La dernière émission, qui a eu lieu le 2 décembre 2023, a été diffusée en direct à la carte.

Dans une interview à l’automne 2023 avec Pierre roulante, Gène Simmons a insisté pour que le dernier concert du groupe sur « Fin de la route » la tournée serait la dernière du groupe. « Ma main sur la Bible », a-t-il déclaré au magazine. « Et je devrais le savoir parce que mon peuple a écrit ce livre. En fait, mon peuple a également écrit le livre de suivi, le Nouveau Testament. Et donc je dirai ici, maintenant, ma main sur la Bible, ce sera la finale BAISER-apparence maquillée. »

Concernant BAISERles raisons pour lesquelles je l’ai raccroché à ce moment-là, Simons a déclaré : « Cela n’a rien à voir avec la vente de billets ou quoi que ce soit. Cela a à voir avec Mère Nature. Et à un moment donné, vous devez comprendre que cela va être un point de rendement décroissant à cause du genre de groupe que nous sommes. Je porte des bottes dragon à plateforme de sept pouces, chacune pesant autant qu’une boule de bowling légère, une armure, des crampons, du cuir, tout ça, et cela pèse environ 40 livres au total. Et j’ai dû cracher du feu et voler à travers. l’air, et tout ça, et tu dois le faire pendant deux heures.

L’homme de 75 ans Simons a également parlé du poids émotionnel de ses journées de tournée avec BAISER touche à sa fin.

« Quand j’étais enfant, j’allais à l’école, mon surnom était M. Spock« , a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais été très amateur d’émotion et de trucs comme ça. Je me souviens de mon Oncle Georgesque j’aimais beaucoup. Je me souviens m’être tenu près de sa tombe et avoir été triste, mais je n’ai pas pleuré. Les larmes ne viennent pas facilement pour moi. Mais les rares fois où ils le font, c’est lorsque je regarde le public et que je vois un fan de plus de 50 ans qui est avec nous depuis qu’il est enfant, portant BAISER se maquiller. Et à côté de lui se trouve son fils, âgé de la fin de la vingtaine ou du début de la trentaine, maquillé, et assis sur l’épaule de son fils se trouve son petit-fils, âgé de cinq, six ans, peu importe, portant notre maquillage. Et ce petit enfant m’a fait un geste de la main, avec les deux cornes et le pouce sorti, ce qui en langage des signes signifie « Je t’aime », et a tiré la langue pour la première fois. Eh bien, ça me motive à chaque fois. »

Gène il a également été demandé s’il était possible d’effectuer une opération ponctuelle BAISER montrer dans le futur.

« Paul a son STATION D’ÂME groupe, » Gène dit. « Je suis sûr qu’il adorerait jouer quelques concerts. J’ai le BANDE DE GENE SIMMONS. À un moment donné, j’aurai peut-être envie de monter sur scène et de faire quelques morceaux. Mais le côté physique d’être dans BAISER dit que c’est la bonne chose, au bon endroit, au bon moment. Parce que BB Roi joué jusqu’à la fin des années 80. Il était assis sur scène. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne nous asseyons pas. »

BAISER a lancé sa randonnée d’adieu en janvier 2019 mais a été contrainte de la suspendre en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

« Fin de la route » devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York. Le trek a été annoncé en septembre 2018 suite à un BAISER interprétation de la chanson classique du groupe « Détroit Rock City » sur « L’Amérique a du talent ».

Plus tôt cette année, BAISER a vendu l’intégralité de son catalogue musical, de son image et de sa marque à une société suédoise Divertissement Pophousequi est derrière « ABBA Voyage ». Un biopic, une émission d’avatars et un BAISER-des expériences thématiques sont déjà en préparation, avec Simons et Stanley jouer un rôle clé dans le développement de tous ces projets, en travaillant en étroite collaboration avec Maison pop.

Utilisant une technologie de pointe, Groupe de divertissement Pophousequi a été fondée par ABBA‘s Björn Ulvaeuscréera des versions numériques de BAISER. Le projet a été présenté en avant-première lors de la finale BAISER montrer.