SMITHFIELD, RI: Peter Kiss avait 22 points alors que Bryant battait Wagner 74-62 mercredi.

Kiss a réalisé 9 lancers francs sur 11.

Chris Childs avait 14 points pour Bryant (5-2, 2-1 Northeast Conference). Hall Elisias a ajouté 12 points et neuf rebonds. Michael Green III avait 11 points.

Elijah Ford a marqué 23 points, un sommet en carrière et 10 rebonds pour les Seahawks (0-2, 0-1). Elijah Allen a ajouté 15 points. Alex Morales a récolté 10 points, 12 rebonds et six passes.

