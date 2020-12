FORT WORTH, Texas: Corey Kispert a enregistré des sommets en carrière avec 32 points et neuf points à 3 points, menant le n ° 1 Gonzaga à une bataille de 98-75 contre Virginia, classée 16e, le plus récent champion de la NCAA, samedi.

Le match sur un site neutre au Texas était essentiellement le remplacement de Zags pour ce qui était censé être un match 1-2 contre Baylor début décembre à Indianapolis.

Kispert était 9 sur 13 à longue distance, dont un à environ un pied du logo du milieu de terrain suivi immédiatement par un autre à plusieurs mètres derrière l’arc.

Drew Timme a également eu un sommet en carrière avec 29 points et a mené les Zags (7-0) avec huit rebonds. Gonzaga a maintenant la plus longue séquence de victoires en site neutre des nations en sept matchs et a battu quatre adversaires classés avant le début de la conférence pour la première fois de l’histoire de l’école.

Kihei Clark a marqué 19 points et Trey Murphy en a ajouté 15 pour les Cavaliers (4-2), qui ont chuté à 1-31 de tous les temps contre les équipes les mieux classées près de 35 ans depuis leur seule victoire.

Le match de l’une des meilleures infractions du pays contre l’une des meilleures défenses n’était pas vraiment un combat, Gonzaga tirant à 60% avec un mouvement de balle et un dépistage supérieurs.

NON. 6 HOUSTON 63, UCF 54

ORLANDO, Floride: Marcus Sasser a marqué 19 points et Caleb Mills a livré sept de ses 12 points dans les dernières minutes pour aider Houston, sixième, à se retirer de l’UCF.

Les Cougars (7-0, 2-0 American Athletic Conference) ont vaincu les tirs à froid en tenant l’UCF (3-2, 1-1) à un panier au cours de la finale 8:50 pour rester invaincus et refuser aux Chevaliers une deuxième victoire. un des 25 meilleurs adversaires en une semaine.

Les Cougars sont allés 11 pour 11 de la ligne de faute dans la finale 2:24 pour mettre le match de côté. Dejon Jarreau a réussi les quatre derniers lancers francs pour terminer avec 10 points.

Brandon Mahan a mené l’UCF avec 13 points. Darin Green Jr.a ajouté 12.

NON. 18 ILLINOIS 69, INDIANA 60

CHAMPAIGN, Ill .: Ayo Dosunmu a marqué 30 points, Kofi Cockburn a ajouté 15 points et 15 rebonds et l’Illinois a battu l’Indiana.

Le match était serré jusqu’à mi-chemin de la seconde période, lorsque Dosunmu a frappé trois points consécutifs à 3 points pour alimenter la course 14-0 de l’Illinois. Andre Curbelo a ajouté cinq passes pour l’Illinois (7-3, 3-1 Big Ten).

Armaan Franklin a mené l’Indiana (5-4, 0-2) avec 23 points, et le grand homme Trayce Jackson-Davis en a ajouté 11.

NORD-OUEST 71, NO. 23 ÉTAT DE L’OHIO 70

EVANSTON, Ill .: Miller Kopp a marqué 23 points, Boo Buie en avait 14 et Northwestern a battu l’état de l’Ohio.

Pete Nance a ajouté 10 points pour les Wildcats (6-1, 3-0 Big Ten), qui ont remporté leur quatrième consécutive.

EJ Liddell a mené l’état de l’Ohio (7-2, 1-2) avec 15 points. Kyle Young a ajouté 14 points et Seth Towns en a eu 11 pour les Buckeyes, qui en avaient remporté deux de suite et quatre sur cinq.

Buies 3 a donné à Northwestern une avance de 71-68 avec 1:04 à jouer et les Wildcats ont tenu bon à partir de là.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25