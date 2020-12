SPOKANE, Washington: Corey Kispert a marqué 25 points, Joel Ayayi a ajouté 21 points et 11 rebonds, et le premier Gonzaga a battu Dixie State en désavantage numérique 112-67 mardi soir.

Oumar Ballo a ajouté 17 points sur 6 tirs sur 6 pour Gonzaga (9-0), qui a remporté 43 matchs consécutifs à domicile, la plus longue séquence du pays.

Cameron Gooden a marqué 20 points, Jacob Nicholds 11 et Jacob Greene 10 pour Dixie State (4-2), qui en est à la première année de sa transition vers le basketball de Division I. Les Trailblazers étaient réduits à neuf joueurs à cause de COVID-19[feminine protocoles et blessures.

Gonzaga jouait pour la deuxième nuit consécutive et la sixième fois en 10 jours.

La recrue de Star Gonzaga, Jalen Suggs, a raté un deuxième match consécutif en raison d’une blessure à la jambe droite subie le week-end dernier lors d’une victoire contre la Virginie.

Dixie State a tenté de courir avec les Zags en première période, mais n’a pas pu maintenir le rythme. Ayayi a marqué 10 points alors que Gonzaga prenait une avance de 30-18 dans les huit premières minutes, et les Bulldogs tiraient 70% pour mener 36-24 après 12 minutes.

Kispert a frappé une paire de 3 points et Ayayi en a ajouté un lors d’une course de 13-2 qui a porté Gonzaga à une avance de 49-26 à la fin de la première mi-temps. Les Bulldogs menaient 63-38 à la pause après avoir tiré 66,7%. Ayayi avait 19 points dans le premier et Kispert en avait 12. Dixie State a tiré 48,5% dans le premier.

Gonzaga a étendu son avance à 30 points en début de seconde période et les Trailblazers se sont estompés.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Gonzaga devrait rester au sommet du Top 25 pour une huitième semaine s’il bat San Francisco samedi.

GRANDE IMAGE

Dixie State: Les Trailblazers, basés à St. George, Utah, ont passé la dernière décennie en tant que puissance de la division II de la NCAA. Ils ont quatre partants de retour et font en moyenne mieux que 80 points par match.

Gonzaga: Les Bulldogs, après une victoire de 30 points sur le nord de l’Arizona lundi, sont deuxièmes du pays avec une moyenne de 94,3 points par match et troisièmes au tir à 55%. Kispert (20,6) et Drew Timme (20,6) mènent la Conférence de la côte ouest au chapitre des points. Les Bulldogs ont remporté 30 de leurs 31 derniers matchs.

SUIVANT.

Dixie State accueille samedi le Sagu American Indian College.

Gonzaga accueille San Francisco lors de son ouverture au CMC samedi.

___

