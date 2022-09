Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan : Shehnaaz Gill est plus populaire que Salman Khan ? L’actrice explique comment sa popularité profitera au film

Shehnaaz Gill est prête pour ses débuts à Bollywood KisiKa Bhai KisKi Jaan le titre a été changé de Kabhi Eid Kabhi Diwali. Alors que la célébrité de Bigg Boss 13 est sacrément excitée de voir la réaction de ses fans au film, Shehnaaz explique comment sa popularité fera vendre le film. Dans une interaction récente, la star la plus aimée et la plus grande de l’industrie en ce moment a été interrogée sur la façon dont sa popularité aidera le film. Ce à quoi Shehnaaz a été extrêmement surpris et a demandé à l’intervieweur : ” Arey aap kya bol rahe hai ? Salman Khan ki film hai. . ”

Shehnaaz Gill est convaincu que Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sera un super hit, voici pourquoi

Plus tard, elle a ajouté que chaque célébrité qui fait partie du film sera bénéfique pour attirer le public dans les salles et conclure en vieillissant, “Salman Khan ki film hai, chalegi hi chalegi”. Eh bien, nous nous demandons si beaucoup seront d’accord avec sa déclaration, alors qu’il est indéniable que personne ne détient le pouvoir du goudron comme Bhai. Le film met également en vedette Pooja Hegde face à Salman Khan, tandis que Raghav Juyal fera également partie du film qui sort avec des rumeurs déclenchées avec Shehnaaz Gill. Plus tard, l’actrice a démenti la nouvelle en disant que c’était faux.

Salman Khan aime beaucoup Shehnaaz Gill et ses fans ont été témoins de cela pendant Bigg Boss 13 jours. Et après la mort de Sidharth Shukla, il est aussi comme une famille. La superstar est son mentor et elle le contacte souvent si elle est professionnelle. Les fans de SidNaaz attendent avec impatience que la fille brille comme jamais auparavant.