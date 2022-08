Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan : Nouveau titre chanceux pour Salman Khan ? Brisera-t-il le box-office? Lire les prédictions astrologiques

Salman KhanLes derniers films de Radhe : The Most Wanted Bhai, Antim : The Final Truth et bien d’autres n’ont pas très bien performé au box-office. Les fans de Bhaijaan attendent maintenant quelque chose de plus grand et de meilleur. Il y a beaucoup d’anticipation autour de son Tiger 3 qui met également en vedette Katrina Kaif. A part ça, son film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan fait presque la une des journaux. Le film s’appelait auparavant Kabhi Eid Kabhi Diwali et il a subi un changement de titre afin d’éviter de blesser les sentiments. Mais ce film sera-t-il un succès ?

Actualités du divertissement: les prédictions astrologiques de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan

Selon un rapport d’Etimes, le numérologue Sanjay Jumaani a prédit que le titre Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est le plus idéal parmi les autres choisis comme Kabhi Eid Kabhi Diwali et Bhaijaan. Il dit qu’il est le plus convaincu de ce titre car il s’élève au nombre 37. Le nombre est considéré comme de bon augure car il indique la bonne fortune en termes de santé, de richesse et de bonheur. Il dit: “Il est associé au Soleil, qui représente la reconnaissance et le leadership. Des milliers de personnes vénèrent le Soleil, on peut s’attendre à une reconnaissance pour ce qu’ils méritent avec ce nombre.” Le titre Kabhi Eid Kabhi Diwali totalisait le numéro 48. Il pourrait fournir des résultats incohérents. L’astrologue a déclaré que Bhaijaan était délicat car il aurait pu être chanceux à condition qu’il ne soit pas associé à d’autres nombres simples de quatre et huit.

Salman Khan a annoncé le nouveau titre de son film alors qu’il a terminé 34 ans dans l’industrie. Découvrez sa vidéo ci-dessous :

Le film réalisé par Farhad Samji verra également Venkatesh Daggubati et Pooja Hegde dans des rôles clés. Shehnaaz Gill marquera ses débuts à Bollywood avec celui-ci. De nombreuses stars comme Raghav Juyal, Siddharth Nigam, Jassie Gill et d’autres sont associées à ce projet. Il est également rapporté que la star de RRR, Ram Charan, fera une apparition spéciale dans celui-ci.