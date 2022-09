Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan : le teaser de la vedette de Salman Khan reçoit une réponse mitigée ; les internautes le troll mais les fans deviennent gaga [Watch]

Après avoir annoncé le titre il y a quelques jours, Salman Khan s’est rendu aujourd’hui sur les réseaux sociaux pour partager un petit teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. L’acteur a fière allure dans son avatar aux cheveux longs, et ses fans en deviennent gaga. Cependant, quelques internautes ne sont pas satisfaits du look et ils trollent le teaser. Eh bien, plus tôt, lorsque le film a été annoncé, il s’intitulait Kabhi Eid Kabhi Diwali, plus tard, il a été rapporté que le film s’intitulait Bhaijaan. Mais, enfin, Salman a confirmé qu’il s’agit de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Le film, réalisé par Farhad Samji, met également en vedette Pooja Hegde, Venkastesh et Shehnaaz Gill. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan serait sur les grands écrans le 30 décembre 2022.