Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: La star de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, rompt le SILENCE sur ses scènes éditées de Salman Khan vedette; « J’ai tourné pour le film mais… »

Grand Patron 16 s’est avéré être l’une des saisons les plus réussies de l’émission controversée de Salman Khan. Après Bigg Boss 13, la dernière saison de la série a réussi à attirer l’attention du public et à créer un impact. Tout le monde était accro au spectacle. Shiv Thakare, Sajid Khan, Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta, MC Stan, Sumbul Touqeer Khan, Tina Dutta et bien d’autres étaient les concurrents. Parmi eux se trouvait Abdu Rozik qui s’est avéré être le concurrent le plus mignon de l’histoire de Bigg Boss. Comme tous les autres concurrents, Abdu a également réussi à acquérir une renommée massive en Inde. Il est aimé de tous et après l’émission, il a réussi à décrocher pas mal de projets. Mais saviez-vous qu’Abdu allait faire partie du film de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan ?

Pourquoi les scènes d’Abdu Rozik ont-elles été supprimées de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan ?

Le film de Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan s’est avéré être un tremplin pour beaucoup comme Shehnaaz Gill, Palak Tiwari et d’autres. Le film était également censé faire entrer Abdu Rozik à Bollywood. Mais ses scènes ont été éditées à partir de la coupe du film. Pourquoi? Dans une récente interview avec Indian Express, Abdu Rozik a parlé de tout cela. Le chanteur tadjik a partagé qu’il avait tourné pour ses scènes, cependant, elles ne se sont pas déroulées comme prévu. Les réalisateurs voulaient refaire les scènes, cependant, il était déjà entré dans la maison de Bigg Boss 16 et c’est pourquoi il ne pouvait pas le faire. Il aurait déclaré : « J’ai tourné pour le film, mais certaines scènes ne se sont pas déroulées aussi bien que prévu. Ils voulaient que je reprenne les scènes et avaient besoin de quatre jours supplémentaires. Mais j’étais déjà à l’intérieur de la maison de Bigg Boss, et comme vous le savez, vous n’êtes pas autorisé à quitter la série une fois que vous y êtes. » Bien qu’il ait raté la chance de faire partie d’une vedette de Salman Khan, il espère qu’il pourra le faire dans le futur. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a également joué Raghav Juyal, Siddharth Nigam et d’autres.

Abdu Rozik était dans l’actualité alors qu’il ouvrait son restaurant à Mumbai appelé Burgir. C’est déjà devenu un restaurant populaire dans la ville.