Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan : Est-ce que Shehnaaz Gill pense qu’elle est une star pan-indienne avant même ses débuts à Bollywood ? Voici ce qu’elle a à dire

Shehnaaz Gill était un nom populaire dans l’industrie du film et de la musique punjabi. Elle est devenue un nom familier après son passage dans Bigg Boss 13. L’année dernière, l’actrice a joué dans le film punjabi Honsla Rakh qui a été un super succès au box-office. Maintenant, Shehnaaz est prête à faire ses débuts à Bollywood avec la vedette de Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Le film met également en vedette Pooja Hegde et Venkatesh dans le rôle principal. Eh bien, avant même que ses débuts à Bollywood ne sortent en salles, Shehnaaz dit que son public est pan-indien.

Shehnaaz fait toujours les gros titres de l’actualité du divertissement. Récemment, alors qu’elle parlait à Connect FM Canada, lorsqu’elle a été interrogée sur son lien avec le public punjabi, l’actrice a déclaré : “Meri public toh pan-India hai toh mujhe toh saare pyaar karte hain. (Mon public est pan-indien donc tout le monde m’aime.)” Nous nous demandons si Shehnaaz pense déjà qu’elle est une star pan-indienne. Eh bien, seule la collection de ses films au box-office peut le prouver.

Pendant ce temps, à part Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Shehnaaz sera également vu dans 100 pour cent qui sera réalisé par Sajid Khan. Le film met également en vedette John Abraham, Riteish Deshmukh et Nora Fatehi. Il a été annoncé il y a quelques jours.

Récemment, même Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a été officiellement annoncé. Le teaser présentait le look de Salman du film, et les fans de l’acteur étaient gaga sur son look de cheveux longs. Découvrez le teaser ci-dessous

Shehnaaz a réalisé quatre films punjabi, Sat Shri Akaal England, Kala Shah Kala, Daaka et Honsla Rakh. Maintenant, ses fans attendent avec impatience de la voir dans les films de Bollywood. Il ne fait aucun doute que Shehnaaz a un énorme fan suivant. L’actrice fait souvent la tendance sur Twitter et attire même l’attention de tout le monde avec les séances photo qu’elle fait.