Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan teaser : Shehnaaz Gill est à la mode sur Twitter alors que les fans parviennent à la repérer à côté de Salman Khan ; les internautes disent “Kitni pyaari lag rahi” [VIEW TWEETS]

Alors que c’est le jour du Pathaan, c’est Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan jour aussi ! La bande-annonce de Salman KhanLe prochain film de Farhad Samji a été dévoilé par les réalisateurs. Le film met en vedette Salman Khan, Pooja Hegde et bien d’autres. Cela marque également les débuts de Shehnaaz Gill, star de Bigg Boss 13. Même si elle a fait une apparition éclair dans le teaser, les fans de Shehnaaz Gill sont ravis de la repérer juste à côté de Salman Khan dans une scène.

La scène de Shehnaaz Gill et Salman Khan de Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan devient virale

Shehnaaz Gill est à la mode sur Twitter car ses fans ne peuvent tout simplement pas oublier à quel point elle est jolie dans son avatar desi. Dans une scène où Salman Khan est vêtu d’un veshti et d’une chemise traditionnels de l’Inde du Sud, Shehnaaz Gill peut être vu à côté de lui dans un magnifique ghaghra choli. Elle a un large sourire sur son visage et il semble que la scène soit tirée d’une chanson. C’est le premier film de Shehnaaz Gill et bien sûr, tous ses fans sont super excités de la voir faire ses débuts.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Un petit aperçu de la sensation Internet des jeunes #ShehnaazGilIl dans #KisiKaBhaiKisiKiJaan teaser elle a l’air adorable pic.twitter.com/T9M8IQRaUK Harminder ??? (@Harmindarboxoff) 25 janvier 2023

Je ne peux tout simplement pas attendre eid kab ayegi ??#KisiKaBhaiKisiKiJaanTeaser #ShehnaazGilIl pic.twitter.com/k1VQinlYmo isnusratsharin?? (@SharinNusrat) 25 janvier 2023

Désolé mais pas désolé… pour moi seule cette fille compte sur cette photo… teaser… film etc…#ShehnaazGilIl #KisiKaBhaiKisiKiJaanTeaser #KisiKaBhaiKisiKiJaan Point de vue : Tout me semble brumeux car je me concentre uniquement sur toi @ishehnaaz_gill ? pic.twitter.com/XkIowyRJSW ~ Tanusree Singha ~ (@itanusree_singh) 25 janvier 2023

Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan sort à l’Aïd cette année. Le film met également en vedette l’acteur sudiste Venkatesh Daggubati. Le teaser promet que le film sera riche en action, en drame et en romance.