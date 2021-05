Kishwer Merchantt parle d’un casting à Bollywood

L’acteur de télévision Kishwer Merchantt a parlé du casting de canapé à Bollywood et de la façon dont elle en a été affectée. L’acteur a travaillé dans deux films de Bollywood – « Bheja Fry 2 » et « Hum Tum aur Shabana » et a maintenant partagé des détails sur la façon dont on lui a demandé de « coucher avec un héros » qui était un « grand nom » dans l’industrie.

Dans une interaction avec Times of India, elle a déclaré: «Cela m’est arrivé lorsque j’étais allé à une réunion, mais juste une fois. Ma mère m’accompagnait. On m’a dit que je devais coucher avec le héros. J’ai poliment décliné l’offre et nous sommes partis. Je ne dirais pas ki ye bahut hota hai ou c’est une chose normale. Industry badnaam hai lekin har industry mein ye cheez hoti hai (L’industrie est tristement célèbre, mais cela se produit dans tous les secteurs). Elle a également ajouté que « de très grands noms » étaient impliqués dans ce scénario.

Kishwer, cependant, estime que l’expérience pénible du casting du canapé n’est pas ce qui l’a éloignée de Bollywood.

« J’étais très concentré au travail. J’étais plus enclin à la télé. J’ai continué à obtenir du travail en qualité et en quantité. Tout compte fait, je suis très heureux de la façon dont ma carrière s’est déroulée. Je me suis davantage attaché à la télévision car je pense que cela vous donne plus de reconnaissance. Les petits rôles dans les films ne servent à rien », a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si elle s’était efforcée d’entrer à Bollywood au début, l’acteur a déclaré: «Je suis allé à des réunions, mais je savais que je n’avais pas un visage de Bollywood et que je n’étais pas bon en danse. De plus, je n’étais pas à l’aise avec un bikini. Après le mariage, thoda liberté mila hai toh faida uthaya jaata hai. Mais je pense que la télévision était un travail propre.

Kishwer Merhcantt et son mari Suyyash Rai – qui étaient tous deux co-concurrents dans » Bigg Boss 9 » – attendent leur premier enfant et elle a partagé des détails sur son parcours de grossesse.

Elle a déclaré: «Je me sens belle et heureuse, mais je suis nerveuse en même temps. C’est un mélange d’émotions. Nous avons été surpris quand j’ai conçu parce que nous n’avions pas prévu le bébé. La première réaction après que j’ai été testé positif sur nos deux visages a été « Quoi ! ». Mais du jour au lendemain, nous nous sommes préparés comme si nous avions essayé d’être des parents.

« Ma mère était après moi pour avoir un bébé, et juste une semaine avant ma conception, elle m’a dit que je devais congeler mes ovules », a-t-elle déclaré, mère de 40 ans.