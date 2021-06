Kishwer Merchantt et Suyyash Rai profitent de leur « baby shower » parfaite sur le thème du blanc, du rose et de l’or

L’acteur de télévision Kishwer Merchantt, qui attend son premier enfant avec son mari Suyyash Rai, a eu sa « baby shower » jeudi. Elle a profité des histoires Instagram pour partager des photos et des vidéos de l’événement.

Un jour avant la cérémonie, Kishwer a reçu un motif mehendi personnalisé sur ses paumes, avec une femme berçant son baby bump. Elle a les mots « future maman » et « douche de bébé » écrits sur ses paumes.

Kishwer était magnifique à sa baby shower alors qu’elle optait pour un magnifique costume rose tandis que son mari Suyyash optait pour un simple kurta-pyjama pour l’événement. Pour le deuxième tour de la cérémonie, Kishwer portait une robe violette et complétait son look avec des bijoux floraux. La baby shower avait un thème rose, blanc et doré.

L’acteur a partagé une photo mercredi soir (23 juin), montrant son design mehendi sur Instagram. Elle a écrit: « Tout est prêt pour être maman et pour la douche de bébé/Godh Bharai. »

Le couple a annoncé sa grossesse en mars via une publication Instagram. Alors que Suyyash a légendé une photo, « Mai tere bacche ka baap banne wala hun @kishwersmerchantt ! À venir en août », Kishwer étant son auto habituelle, « Vous pouvez maintenant arrêter de demander « quand allez-vous avoir un bébé » Coming Soon .. #august2021 #sukishkababy. »