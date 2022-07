Kishwaukee Water Reclamation District transforme les eaux usées en électricité pour réduire la dépendance au réseau – Shaw Local

DeKALB – Au début de cette année, alors que le Texas était aux prises avec les retombées d’une panne de réseau électrique qui a touché des millions de personnes, le district de récupération d’eau de Kishwaukee a travaillé discrètement pour s’assurer qu’aucune panne de courant dans l’Illinois ne l’empêcherait de traiter les eaux usées de la région.

En février, le KWRD a mis en marche un deuxième générateur de production combinée de chaleur et d’électricité (CHP) à l’usine de traitement des eaux usées de DeKalb. Après un an de planification, la nouvelle génératrice a rejoint celle qui fonctionnait depuis 2020. Les deux génératrices, alimentées par le gaz issu du procédé de traitement, assurent 125 % des besoins en énergie électrique de l’installation.

“Nous produisons plus d’électricité que nous n’en utilisons”, a déclaré le directeur exécutif de KWRD, Mark Eddington, dans un communiqué de presse. « ComEd devient notre remplaçant. Quand on regarde ce qui s’est passé au Texas l’année dernière, on est rassuré de savoir que le réseau électrique n’est pas notre principale source d’énergie.

Le processus de traitement des eaux usées crée du biogaz, que la plupart des installations brûlent. En 2020, le KWRD a commencé à utiliser le biogaz pour alimenter son premier générateur de cogénération, selon un communiqué de presse.

Le générateur a réduit la consommation électrique de l’installation de 60 %, mais il n’a pas pu répondre à l’ensemble des besoins. Afin de produire suffisamment de gaz pour un deuxième générateur, l’installation a commencé à traiter les déchets de la transformation des aliments et la graisse des restaurants. Le programme de transport des déchets garde ces matériaux hors des décharges et donne au KWRD le volume de gaz dont il a besoin pour alimenter un deuxième générateur.

Le district avait initialement prévu d’utiliser le gaz supplémentaire d’ici 2025. Il y a deux ans, lors d’une rencontre avec des responsables de Facebook au sujet des besoins en eaux usées du centre de données DeKalb de Meta, les responsables du district ont mentionné leur objectif de devenir neutre en énergie.

Facebook a offert un don d’un demi-million de dollars qui, combiné à une subvention de la Illinois Clean Energy Community Foundation, a mis le deuxième générateur en ligne des années plus tôt que prévu.

“Avec ce qui se passe à l’échelle mondiale, les prix de l’énergie augmentent rapidement”, a déclaré Mike Holland, directeur adjoint et ingénieur de district de KWRD, dans un communiqué de presse. « L’efficacité énergétique est plus importante que jamais. Créer notre propre énergie devient chaque jour plus bénéfique.

La station d’épuration consomme environ 12 000 kWh d’électricité par jour. Les générateurs, alimentés par un sous-produit naturel du traitement des eaux usées, génèrent en moyenne 16 000 kWh par jour. Il faudrait à une centrale électrique environ 18 080 livres de charbon ou 1 280 gallons de pétrole pour produire la même quantité d’énergie, selon Administration américaine de l’information sur l’énergie.

Au cours du premier mois de mise en ligne des deux générateurs, le district a économisé plus de 50 000 $ en frais d’électricité.

Dawn Cosentino, membre du conseil d’administration de KWRD, a souligné que les initiatives énergétiques du district sont non seulement bonnes pour l’environnement, mais qu’elles maintiennent les tarifs d’égout bas pour les clients de KWRD.

“Comme nous sommes presque indépendants de l’énergie, les fluctuations des coûts de l’énergie ne nous affectent pas autant”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Holland a déclaré que l’objectif du district reste d’être « à énergie nette zéro » – pour produire suffisamment d’électricité pour compenser le gaz naturel qu’il utilise encore pour chauffer ses installations.

“Nous sommes fiers d’être fondamentalement indépendants du réseau électrique”, a déclaré le président du conseil d’administration de KWRD, Dennis Collins, dans un communiqué de presse. “C’est quelque chose que nous portons fièrement sur nos manches et dont tous nos clients peuvent également être fiers.”

Le district de récupération des eaux de Kishwaukee s’engage à offrir un environnement propre et sûr pour tous. Produire sa propre électricité réduit le besoin en énergie produite par les combustibles fossiles. Le quartier dispose de six bornes de recharge pour véhicules électriques dans son parking gratuit à l’usage du public. Son processus de traitement avancé empêche des milliers de livres supplémentaires de contaminants de pénétrer dans la rivière Kishwaukee, et il a restauré plusieurs acres de son campus en terres de prairie indigènes qui ont été certifiées comme habitat de papillons.