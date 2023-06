Kishwaukee United Way consacre 160 000 $ à des partenaires locaux à but non lucratif – Shaw Local

DeKALB – Le conseil d’administration de Kishwaukee United Way a alloué 160 000 $ à 17 de ses agences partenaires.

Avec un accent intentionnel sur ses trois domaines d’impact – la santé, l’éducation et le revenu – le besoin de services continue d’augmenter, selon un communiqué de presse de l’organisation.

Le conseil d’administration de l’association à but non lucratif a récemment alloué 28 500 dollars aux agences d’éducation, 61 000 dollars aux agences de stabilité financière et 70 500 dollars aux agences de santé, selon le communiqué.

Les meilleurs dollars sont allés au Voluntary Action Center à 25 000 $, à la garde d’enfants coordonnée par la communauté (4-C) à 25 000 $, à Hope Haven à 15 000 $, à Safe Passage à 15 000 $, au Children’s Learning Centre à 10 000 $ et à Barb Food Mart à 10 000 $, selon le communiqué. .

Kishwaukee United Way recueille des fonds par l’intermédiaire de partenaires corporatifs et de campagnes en milieu de travail. Les partenariats permettent aux petits dons progressifs des employés d’être amplifiés par leurs employeurs et d’avoir un impact significatif sur la communauté locale.

United Way compte 21 agences partenaires officielles, qui ont toutes été évaluées par le conseil d’administration et soumises à un processus d’examen annuel pour assurer la stabilité financière ainsi qu’un impact intentionnel sur la communauté.

Kishwaukee United Way a collecté plus de 14 000 $ avec la collecte de fonds annuelle du comté de May Give Dekalb County, selon le communiqué. L’organisation à but non lucratif a annoncé que ceux-ci iraient directement aux paiements d’allocation aux agences partenaires.

Toute personne intéressée à en savoir plus sur les campagnes en milieu de travail ou sur la façon d’avoir un impact par le biais de Kishwaukee United Way est invitée à envoyer un courriel à Michele Vaughn, directrice exécutive et présidente de Kishwaukee United Way à [email protected].

Visite kishwaukeeunitedway.com pour plus d’informations.