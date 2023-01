Kishwaukee Sunrise Rotary Club accorde 10 000 $ en subventions communautaires – Shaw Local

SYCOMORE – Le Kishwaukee Sunrise Rotary Club a récemment terminé sa sixième année de sélection de prix pour sa subvention communautaire annuelle pour les enfants, les jeunes et les familles du comté de DeKalb.

Le club a accordé 10 000 $ à Opportunity House Inc., Hinckley Area Food Pantry et 4C: Community Coordinated Child Care, selon un communiqué de presse.

Opportunity House achètera des matériaux pour améliorer l’accessibilité de deux de ses foyers de groupe. Le garde-manger de la région de Hinckley finance un programme de collations Food4Kids, offrant des collations saines aux élèves du primaire pendant une année civile entière. 4C offrira deux ateliers parentaux axés sur la croissance et le développement de l’enfant, la communication et la promotion de l’estime de soi.

Le club collecte des fonds chaque année lors de l’événement “Taste of DeKalb” en septembre, en conjonction avec le Corn Classic Run, pour financer une subvention annuelle de 10 000 $ à des organisations locales à but non lucratif avec un projet qui bénéficiera directement aux enfants, aux jeunes et / ou aux familles. dans le comté. Le club a accordé plus de 40 000 $ en subventions communautaires depuis 2017.

Le Kishwaukee Sunrise Rotary Club est une section du Rotary International qui fournit des services aux personnes âgées, aux jeunes et aux handicapés, fournit des services professionnels, attribue des bourses et promeut la compréhension internationale par le biais de programmes éducatifs et humanitaires dans la région nord du comté de DeKalb.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à kishwaukeesunriserotary@gmail.com.