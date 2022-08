Kishwaukee Kiwanis accueillera le déjeuner de prière du Corn Fest – Shaw Local

DeKALB – Le club Kiwanis de Kishwaukee organisera son deuxième petit-déjeuner annuel de prière du festival du maïs de 7 h 30 à 8 h 30 le jeudi 25 août au Faranda’s Banquet Center, 302 Grove St., DeKalb.

L’événement comprendra une table ronde avec un segment de questions et réponses. Les profits iront à des projets communautaires axés sur les besoins des enfants.

Le petit-déjeuner buffet comprendra des œufs brouillés, du pain perdu, des saucisses, du bacon, des pommes de terre rissolées, des fruits frais, des viennoiseries, des jus de fruits et du café.

Les billets coûtent 15 $ et sont disponibles à www.lincolninntogo.com ou au Lincoln Inn, 302 Grove St., DeKalb.

Kishwaukee Kiwanis soutient diverses organisations et projets dans la région de DeKalb et dans le monde par le biais de Kiwanis Internationals Kiwanis Children’s Foundation. Kishwaukee Kiwanis se réunit les deuxième, troisième, quatrième et occasionnellement cinquième mercredi de chaque mois au Faranda’s Banquet Center.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de Kishwaukee Kiwanis à www.kishkiwanis.org.