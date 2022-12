Kishwaukee College reçoit un prix d’excellence en information financière – Shaw Local

MALTE – Le Kishwaukee College a récemment reçu le certificat d’excellence en information financière de la Government Finance Officers Association des États-Unis et du Canada.

Le collège a reçu le certificat du rapport financier complet du collège pour l’exercice 2021, selon un communiqué de presse.

Le prix est la plus haute forme de reconnaissance dans le domaine de la comptabilité et de l’information financière du gouvernement. Sa réalisation représente une réalisation importante du Kishwaukee College et de sa direction.

Le Kishwaukee College soumet un «rapport financier annuel complet» à la GFOA pour examen et évaluation par un panel impartial afin de répondre aux normes élevées du programme. Les normes incluent la démonstration d’un « esprit de divulgation complète » constructif, la communication claire de l’histoire financière du Kishwaukee College et la motivation des utilisateurs potentiels et des groupes d’utilisateurs à lire le rapport.

Le Kishwaukee College a obtenu le certificat d’excellence en information financière chaque année depuis la première soumission d’un ACFR en 2012.

La GFOA fournit les meilleures pratiques, le développement professionnel, les ressources et la recherche pratique à plus de 21 000 membres travaillant dans les finances fédérales, étatiques et locales.

Pour information, visitez kish.edu.