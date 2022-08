Kishwaukee College offrant six programmes de formation à court terme – Shaw Local

MALTE – Le Kishwaukee College proposera six programmes de formation à court terme au cours de son semestre d’automne 2022.

Les programmes durent de 11 à 20 semaines et permettent aux étudiants de démarrer immédiatement une carrière ou de développer leurs compétences grâce à une formation supplémentaire.

Les cours seront offerts en format en ligne, en personne et hybride. Les participants devront avoir accès à un ordinateur et à Internet pour participer aux programmes comportant une composante en ligne. Certains programmes incluent un externat/clinique. Les programmes à court terme du Kishwaukee College sont conçus pour fournir aux étudiants les compétences et la formation nécessaires pour répondre aux demandes de main-d’œuvre locale.

Les programmes de formation à court terme sont :

Assistante dentaire: Du dimanche 28 août au samedi 19 novembre, conférence en ligne/pratique en personne. Les assistants dentaires sont des professionnels de la santé qualifiés qui travaillent en étroite collaboration avec les dentistes et les hygiénistes dentaires pour fournir des soins dentaires préventifs et correctifs de qualité et un soutien administratif dans les cabinets dentaires. La pratique en personne aura lieu de 18 h à 21 h trois mardis dans un cabinet dentaire local.

Préparateur en pharmacie: Du dimanche 28 août au samedi 10 décembre, en ligne. Les techniciens en pharmacie aident les pharmaciens à distribuer des médicaments sur ordonnance tout en effectuant diverses autres tâches dans une pharmacie. Le financement de la Workforce Innovation and Opportunity Act sera disponible pour ceux qui se qualifient.

Technicien en phlébotomie : Du lundi 29 août au vendredi 18 novembre, en personne. Les phlébotomistes sont des professionnels de la santé qualifiés formés pour collecter, transporter, manipuler et traiter le sang et d’autres échantillons pour analyse en laboratoire à l’aide de techniques de ponction veineuse et de micro-collecte. L’enseignement et la pratique en personne auront lieu de 18 h à 20 h 30 les lundis, mardis et jeudis au Kishwaukee College. La classe comprend un externat / clinique obligatoire de 100 heures dans un hôpital local.

Pré-permis de courtier immobilier : Du mardi 6 septembre au jeudi 17 novembre, en personne. Les courtiers immobiliers effectuent de nombreuses tâches dans les transactions immobilières, notamment la commercialisation de maisons, l’établissement de comptes séquestres et la garantie que les transactions sont équitables et légales. L’enseignement en personne sera offert de 18 h à 21 h les mardis et jeudis au Kishwaukee College.

Technicien en traitement stérile : Du dimanche 28 août au samedi 3 décembre, en ligne. Les techniciens en stérilisation fournissent un soutien à tous les services de soins aux patients dans un établissement de soins de santé. Ils sont responsables de la décontamination, du nettoyage, de la transformation, de l’assemblage, de la stérilisation, du stockage et de la distribution des dispositifs médicaux et des fournitures nécessaires aux soins des patients, en particulier lors d’une intervention chirurgicale.

Assistant vétérinaire : Du dimanche 24 juillet au vendredi 16 décembre, conférence en ligne/pratique en personne. Les assistants vétérinaires sont des membres essentiels d’un personnel vétérinaire formé pour aider les vétérinaires et les techniciens vétérinaires dans les procédures médicales sur les animaux malades et blessés. La conférence / pratique en personne aura lieu de 17 h à 20 h les mercredis à la clinique vétérinaire Ashton, 47W276 Main Street Road, Elburn, et les vendredis de 16 h 30 à 19 h 30 à la clinique vétérinaire Ashton, 705, rue Main, Ashton. La classe comprend un externat / clinique requis de 100 heures dans un hôpital animalier local.

Pour plus d’informations sur la formation à court terme chez Kish, visitez kish.edu/shortterm. Pour planifier une réunion téléphonique afin de discuter de votre programme d’intérêt et des options de financement possibles, contactez Melissa Gallagher à [email protected]