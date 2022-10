Kishwaukee College dévoile son plan stratégique mis à jour – Shaw Local

MALTE – Le Kishwaukee College a un plan stratégique mis à jour après un processus d’un an. Le conseil d’administration du Kishwaukee College a voté pour approuver le plan lors de sa réunion du conseil d’octobre.

“La mise à jour du plan stratégique du collège a été un effort de collaboration de l’ensemble de notre communauté universitaire”, a déclaré Laurie Borowicz, présidente du Kish College, dans un communiqué de presse. “Cela reflète où nous en sommes maintenant en tant qu’institution et regarde vers l’avenir sur la meilleure façon de servir notre région à l’avenir.”

Le plan stratégique de Kish a été mis à jour pour la dernière fois en 2018. Le collège a cherché à réviser le plan en raison de l’évolution du paysage de l’enseignement supérieur et de l’évolution des besoins des étudiants et de la communauté. John Newton and Associates a aidé à faciliter le processus de planification.

Le nouveau plan fournira des mises à jour sur la mission, la vision et les énoncés d’équité du collège, ainsi que sur ses valeurs et ses initiatives stratégiques.

Un énoncé d’objectif a été ajouté pour aider à guider les organisations en racontant l’histoire de la raison d’être du Kishwaukee College. L’énoncé d’objectif se lit comme suit : “Kishwaukee College : vous aider à créer la vie que vous souhaitez.”

La direction de Kish a initialement commencé à recueillir des informations et des idées auprès des employés concernant une mise à jour du plan stratégique en août 2021. Au cours de l’année écoulée, Kish a sollicité les commentaires des étudiants, de la communauté et du conseil d’administration. Les entrées et les données ont été discutées et examinées pour élaborer le nouveau plan.

Pour consulter le nouveau plan stratégique dans son intégralité, visitez kish.edu/plan stratégique.