Kishore Kumar tient tous les feux de la rampe le dernier jour

Kishore Kumar, le garçon local de 14 ans, a surpris tout le monde en bouleversant de nombreux surfeurs internationaux chevronnés pour remporter l’Open international masculin ici aux championnats de surf classiques de Covelong.

Lors de la finale contre le meilleur surfeur lankais, Praneeth S, Kishore a magnifiquement manœuvré les vagues pour remporter la course avec une mince marge de 0,17 point et a obtenu un score total de 12,40 et Praneeth a marqué 12,23. Ajeesh Ali a obtenu la troisième place dans cette catégorie.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Le matin du dernier jour de la Covelong Classic était ensoleillé et lumineux et il y avait une foule importante qui s’est présentée pour l’événement. Les conditions n’étaient pas si favorables pour le surf mais cela n’a pas refroidi le moral des concurrents.

Chez les garçons de Groms (16 ans et moins), Kishore Kumar qui avait précédemment remporté l’Open international a facilement remporté la finale, 5 points devant Naveenkumar R qui a terminé à la deuxième place. Kishore Kumar a marqué 15,16 points tandis que Naveenkumar R a marqué 10 points. Les autres finalistes étaient Kalapathy S et Tayin Arun qui ont respectivement marqué 9,16 et 6,17 après la finale.

“Je voulais juste bien performer à l’Open international, mais je n’aurais jamais pensé que je gagnerais la course. Je suis heureux que cela m’ait aidé à performer facilement dans le Groms également », a déclaré Kishore Kumar qui a remporté à la fois le titre International Open et Groms.

À l’Open féminin, la championne en titre Srishthi Selvam a conservé son titre avec une énorme marge de 7 points sur Kamali P qui a dû se contenter de la deuxième place car son deuxième nombre de vagues le plus élevé a été considéré comme une faute technique. La gagnante du Mahabs Point Break Challenge, Sugar Banarse n’a pas pu atteindre le même niveau puisqu’elle a terminé avec un faible score de 2,67 points. Sophia Sharma (2,33) était l’autre finaliste dans cette catégorie.

Lors de la finale de l’Open masculin, Ajeesh Ali a remporté le championnat national avec un score de 15,60 points en battant la jeune sensation Kishore Kumar qui n’a pu marquer que 11,17 points. Nitishvarun T (9,67) ET Manikandan D (8,97) ont terminé troisième et quatrième. L’Open masculin a vu 61 surfeurs s’affronter en 3 jours. Ajeesh Ali avec cette victoire à Covelong, a terminé 1er du classement national pour la saison de l’année 2022. Il a été présenté avec un Jawa Yezdi (moto) pour cette réalisation.

A LIRE AUSSI| Mises à jour en direct du CWG 2022, Jour 10 : Eldhose Paul décroche l’or et l’argent du triple saut masculin pour Abdulla Aboobacker

La catégorie novice (12 ans et moins), faisant ses débuts dans les championnats nationaux, a vu Harish P remporter le titre avec 16,0, suivi de Prahlad S (12,57), Thanishqa M (5,96) et Yadhveer Mahajan 4,90.

La journée a commencé par une séance de yoga par “Heal with Shivani through Vinyasa Yoga” suivie de “Gymnastics by Fit Rock Arena” et de programmes de fitness comme “Dance Fitness with Jyotsana”. La foule a également eu droit à de la superbe musique de ‘Sapta’ et ‘Shanka Tribe’. Les gagnants des événements ont été félicités par le directeur général de la police du Tamil Nadu, M. Shailendra Babu IPS, ainsi que le président de Kovalam Panchayat, Shobhana Sundar, et le président de la Fédération indienne de surf, M. Arun Vasu.

« Covelong Classic a été un énorme succès rien que par le nombre de participants qui ont pris part à l’événement. L’Open international et le festival ont ajouté du glamour à cet événement. Tout cela nous aide à atteindre notre objectif de répandre le sport du surf dans le pays », a déclaré le président de SFI, M. Arun Vasu.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici