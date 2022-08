Kishore Kumar de Chennai brille de mille feux le premier jour du Mahabs Point Break Challenge

Garçon de Chennai, Kishore Kumar a surpassé tous ses concurrents lors de la première journée du Mahabs Point Break Challenge – l’un des deux championnats nationaux de surf consécutifs annoncés par la Fédération indienne de surf. Le championnat national de surf de deux jours a débuté dans un peloton très compétitif avec plus de 80 surfeurs en compétition pour une place en demi-finale et finale demain.

La journée a commencé avec les quarts de finale de la catégorie Groms 16 ans et Under Boys où Kishore Kumar, vainqueur de l’Indian Open of Surfing (Groms Boys 16 ans et moins), s’est démarqué par sa performance courageuse et confiante qui lui a valu 16,83 points, le plus élevé de la catégorie. . Les autres Groms à se qualifier pour les demi-finales prévues demain sont Tayin Arun (8.70), Kalapathy S (11.50), Jeevanathan I (7), Naveen Kumar R (11.66), Kiranjith Kumar S (10.50), Lokesh S ( 5.84) & Jeevan S (10.50).

Dans la catégorie Surfing Men’s Open (17+), Kishore Kumar a de nouveau éclipsé tous les autres dans sa catégorie avec une performance spectaculaire de 17,33 points au Round 1, encore une fois le score le plus élevé de la journée. Kishore a également poursuivi sur sa lancée au deuxième tour avec 13 points, surpassant les surfeurs seniors chevronnés tout en obtenant à nouveau le meilleur score du tour pour la catégorie.



Les autres qui se sont démarqués dans la catégorie Men’s Open (17+) du Round 2 étaient Harish M (12.83), Ramesh Budhiyal (12.77), Ajeesh Ali (12.67), Sivaraj Babu (12.50), Sanjaikumar S (12.16), Srikanth D (12), Ajith Govind (11,66) & Nithish Varun T et Rahul G gagnent tous deux 11,17 points chacun. La troisième manche de la catégorie Surfing Men’s Open (17+) se jouera demain et sera suivie respectivement des quarts de finale, des demi-finales et des finales.

«Ce fut une journée enrichissante, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Je suis heureux d’avoir pu performer selon mes plans, mais demain sera une journée difficile. J’attends avec impatience les demi-finales et les finales demain », a déclaré Kishore Kumar après sa brillante performance.

Le dernier jour du Mahabs Point Break Challenge verra les demi-finales et les finales des Groms 16 ans et moins garçons ainsi que les demi-finales et les finales pour Surfing Groms 16 ans et moins filles et Surf Women’s Open respectivement. Les finales de la catégorie Surfing Men’s open auront également lieu demain.

