Kishore Jena réserve sa place à Paris 2024 après avoir remporté l’argent aux Jeux asiatiques, Odisha CM annonce un prix de Rs 1,5 Crore

Kishore Jena d’Odisha a décroché une médaille d’argent dans l’épreuve du lancer du javelot des Jeux asiatiques à Hangzhou en Chine.

Neeraj Chopra a remporté la médaille d’or dans cette épreuve. Grâce à cet exploit, Iéna s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris, après avoir franchi la barre de qualification des 85 m pour les Jeux olympiques de 2024.

Neeraj a décroché l’or avec son lancer de 88,88 m tandis que Jena a remporté l’argent avec son record personnel de 87,54 m.

Le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Union Dharmendra Pradhan ont félicité Iéna pour son succès aux Jeux asiatiques.

Le ministre en chef Naveen Patnaik a annoncé une récompense en espèces de Rs 1,5 crore pour l’athlète vedette du javelot d’Odisha, Kishore Kumar Jena.

CM Naveen a déclaré : « Ce prix récompense sa performance exceptionnelle, sa persévérance et sa détermination. Je le félicite pour sa victoire aux Jeux Asiatiques et également sa qualification pour les JO de Paris. Le triomphe de Kishore reflète non seulement son excellence personnelle, mais sert également d’inspiration aux athlètes en herbe à travers le pays ».

Naveen a assuré tout son soutien à Kishore pour sa préparation aux Jeux olympiques de l’année prochaine.

Le village de Kishore Jena est Kothisahi dans le bloc Brahmagiri du district de Puri. Les habitants de son village ont célébré avec beaucoup de ferveur le succès de l’athlète indien. Pendant que le match se déroulait, les membres de la famille de Kishore étaient assis devant la télévision et priaient Dieu pour le succès de Kishore.

Après le succès de Kishore, il règne une ambiance joyeuse dans la famille. Son père et sa mère partageaient des friandises dans le village en raison de la réussite de leur fils. Sa mère, Harpriya Jena, a déclaré que le travail acharné de Kishore Jena avait apporté le succès au pays aujourd’hui.

Pendant un bref instant, Kishore avait dépassé Chopra et était en lice pour remporter la médaille d’or aux Jeux asiatiques. Cependant, Neeraj a réussi son meilleur lancer de la saison de 88,88 m pour décrocher la première place du podium. Pour la première fois dans l’histoire des Jeux asiatiques, deux Indiens ont terminé aux deux premières places de la finale du lancer du javelot.