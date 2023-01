Kishida souligne les problèmes de sécurité lors d’un voyage en Europe et aux États-Unis

TOKYO (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida entame lundi un voyage d’une semaine pour renforcer les liens militaires avec l’Europe et la Grande-Bretagne et mettre l’accent sur l’alliance nippo-américaine lors d’un sommet à Washington, alors que le Japon rompt avec sa retenue d’après-guerre pour prendre plus offensive rôles tournés vers la Chine.

Les entretiens de Kishida avec le président américain Joe Biden vendredi mettront en lumière sa tournée dans cinq pays qui le mènera également en France, en Italie, en Grande-Bretagne et au Canada – certains des pays du Groupe des Sept avec lesquels le Japon a renforcé ses liens de défense ces dernières années. Sa première étape est Paris lundi soir.

Kishida a déclaré que son sommet avec Biden soulignera la force de l’alliance nippo-américaine et comment les deux pays peuvent travailler plus étroitement dans le cadre des nouvelles stratégies de sécurité et de défense du Japon.

Le Japon a adopté en décembre des réformes clés en matière de sécurité et de défense, y compris une capacité de contre-attaque qui rompt avec le principe d’après-guerre exclusivement d’autodéfense du pays. Le Japon affirme que le déploiement actuel d’intercepteurs de missiles est insuffisant pour le défendre contre l’avancée rapide des armes en Chine et en Corée du Nord.

Kishida a déclaré qu’il expliquerait à Biden la nouvelle stratégie, dans le cadre de laquelle le Japon renforce également les défenses de ses îles du sud-ouest proches de Taïwan, notamment Yonaguni et Ishigaki, où de nouvelles bases sont en cours de construction.

“Will discutera du renforcement de l’alliance nippo-américaine et de la manière dont nous travaillons ensemble pour obtenir une taxe et ouvrir l’Indo-Pacifique”, a déclaré dimanche Kishida lors d’un talk-show de la télévision nationale NHK, faisant référence à une vision de la coopération en matière de sécurité nationale et économique. deux pays promeuvent pour contrer l’influence militaire et économique croissante de la Chine.

Dans le cadre des nouvelles stratégies, le Japon prévoit de commencer à déployer en 2026 des missiles de croisière à longue portée qui peuvent atteindre des cibles potentielles en Chine, presque doubler son budget de défense d’ici cinq ans pour atteindre une norme de l’OTAN d’environ 2 % du PIB contre 1 % actuellement, et améliorer le cyberespace et les capacités de renseignement.

L’idée est d’en faire le plus possible en peu de temps, car certains experts voient des risques croissants que le président chinois Xi Jingpin prenne des mesures contre Taïwan autonome, que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire.

La nouvelle stratégie du Japon a été bien accueillie par l’administration Biden et certains membres du Congrès. Les experts disent que cela élargirait également la coopération avec leurs principaux partenaires régionaux, l’Australie et éventuellement la Corée du Sud.

“C’est l’occasion de repenser et de mettre à jour la structure et les mécanismes de l’alliance pour refléter un partenaire beaucoup plus capable qui arrive”, a déclaré Christopher Johnstone, conseiller principal et président japonais du Centre d’études stratégiques et internationales.

Il a cependant déclaré que l’accent mis par le Japon sur la capacité de frappe et le budget est bienvenu mais “un programme intimidant” qui nécessitera une grande coopération avec les États-Unis.

Ouvrant la voie au sommet, le ministre japonais de la Défense Yasukazu Hamada et le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi se rendront à Washington mercredi pour rencontrer leurs homologues américains, Lloyd Austin et Antony Blinken, suivis de discussions séparées entre les ministres de la Défense jeudi.

L’administration Biden, qui a également adopté sa stratégie de sécurité en octobre, s’attend à ce que le Japon aide à l’approvisionnement et au stockage de carburant et de munitions en cas d’urgence à Taïwan, selon les experts. Le Japon et les États-Unis envisageraient également de créer un commandement conjoint.

Au cours des pourparlers à la Maison Blanche, les deux dirigeants devraient également discuter de la Chine, du développement nucléaire et des missiles de la Corée du Nord ainsi que de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, ont déclaré des responsables japonais.

La coopération dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la sécurité économique sera également sur la table. La semaine dernière, le ministre japonais de l’Économie et de l’Industrie Yasutoshi Nishimura et la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo ont discuté à Washington de l’importance de travailler ensemble pour promouvoir et protéger les technologies critiques et émergentes, y compris les semi-conducteurs, et les contrôles à l’exportation pour répondre aux problèmes de compétitivité et de sécurité.

Au cours de son voyage, Kishida cherchera à renforcer davantage les liens militaires bilatéraux avec quatre autres pays, ont déclaré des responsables japonais.

Le développement et la production conjoints par le Japon de son avion de chasse de nouvelle génération FX avec la Grande-Bretagne et l’Italie pour un déploiement prévu en 2035 seront un point majeur de l’ordre du jour lors de ses visites à Rome et à Londres mardi et mercredi.

Le Japon et la Grande-Bretagne ont également discuté d’un accord d’accès réciproque qui éliminerait les obstacles à la tenue d’exercices militaires conjoints dans l’un ou l’autre pays. Outre le traité de sécurité nippo-américain qui permet aux troupes américaines de stationner au Japon, Tokyo n’a un accord similaire qu’avec l’Australie, et la Grande-Bretagne serait deuxième.

Lors de ses entretiens avec le président français Emmanuel Macron, Kishida devrait partager ses inquiétudes concernant l’activité croissante de la Chine dans le Pacifique Sud et confirmer l’intensification des exercices militaires conjoints entre les deux parties.

Mari Yamaguchi, Associated Press