Kishida s’engage à mettre fin aux scandales financiers du parti au pouvoir au Japon

Kishida n’a donné aucune autre explication sur le scandale ni sur la manière dont l’argent a été dépensé. Les députés de l’opposition ont insisté pour qu’il divulgue les détails.

Kishida a déclaré qu’il devait regagner la confiance du public, citant les défis, notamment le tremblement de terre meurtrier du Nouvel An et l’économie.

Kishida s’est engagé à « élargir et approfondir davantage » les relations nippo-américaines, qu’il a qualifiées de pilier de la politique diplomatique japonaise, notamment en rencontrant le président Joe Biden lors d’une visite d’État à Washington en avril. Il a déclaré que le Japon devait renforcer davantage l’alliance nippo-américaine pour renforcer la sécurité japonaise et jouer un rôle plus important dans la paix et la stabilité régionales.

Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale adoptée en décembre 2022, Kishida a annoncé son intention de doubler les dépenses de défense en cinq ans pour un renforcement militaire drastique comprenant une capacité de frappe dans un contexte de menace croissante de la Chine et de la Corée du Nord. Il n’a pas précisé dans son discours de mardi comment son gouvernement envisageait d’obtenir le financement.

Les taux de soutien du public à l’administration de Kishida ont chuté à environ 20 %, et même si son mandat à la tête du pays pourrait être raccourci, le PLD restera probablement au pouvoir car les partis d’opposition largement fracturés ne sont pas considérés comme une alternative viable.

Le PLD a gouverné le Japon d’après-guerre presque sans interruption et a connu à plusieurs reprises des scandales de corruption suivis de promesses d’une politique plus propre.

Le dernier scandale porte sur des fonds politiques collectés grâce à des billets pour des événements festifs achetés par des particuliers, des entreprises et des organisations. Des dizaines de députés du PLD, dont la plupart appartenaient à une faction précédemment dirigée par l’ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe, ont été accusés de ne pas systématiquement déclarer leurs fonds, en violation de la loi sur le contrôle des fonds politiques. L’argent aurait été versé dans des caisses noires non surveillées.

Les procureurs ont récemment inculpé 10 personnes, dont trois législateurs, bien que les poursuites contre des poids lourds politiques aient été abandonnées.

Kishida a admis lundi qu’au moins 37 législateurs corrigent actuellement la comptabilité de leurs fonds politiques.

Les législateurs au pouvoir affirment que les recettes des événements de collecte de fonds constituent un revenu essentiel pour aider à couvrir les coûts des élections et d’autres activités politiques, et nient avoir caché ou empoché des revenus non déclarés. Les experts estiment que la loi sur le contrôle des fonds politiques présente de nombreuses lacunes.

Kishida a annoncé la dissolution de sa faction suite au scandale et il a créé un groupe de travail interne pour entreprendre des réformes, mais la moitié de ses membres sont liés au scandale, ce qui soulève des questions sur les résultats possibles.

Les critiques affirment que le véritable problème ne réside pas dans les factions mais dans les relations en coulisses, souvent basées sur les liens des législateurs avec les électeurs de leurs circonscriptions électorales.

Kishida ne devra pas convoquer d’élections parlementaires avant 2025, mais son parti a fixé le scrutin à la direction du parti en septembre.