Kishida du Japon taquine un nouveau paquet économique alors que le soutien au gouvernement conservateur diminue

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a présenté lundi son nouveau programme économique, présenté dans un contexte de soutien de plus en plus faible au cabinet du chef du gouvernement conservateur.

Ce paquet, dont de nombreux détails restent flous, sera financé par un budget supplémentaire.

Kishida, qui a pris ses fonctions en 2021, supervise un cabinet avec un taux de désapprobation d’environ 50 %.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a dévoilé lundi l’essentiel de son nouveau programme économique axé sur l’augmentation des salaires et des mesures visant à atténuer l’impact de la hausse des prix. Le soutien à son gouvernement a diminué malgré le dernier remaniement intervenu il y a moins de deux semaines.

Kishida a déclaré au bureau du Premier ministre qu’il demanderait mardi à son cabinet de commencer à mettre en place le paquet et d’élaborer rapidement un budget supplémentaire pour le financer.

Les détails et la taille du paquet n’avaient pas encore été annoncés, ce qui a incité les législateurs de l’opposition à critiquer Kishida pour avoir utilisé le paquet pour attirer le soutien des électeurs avant des élections anticipées présumées.

L’annonce de Kishida lundi intervient également alors que des enquêtes médiatiques ont montré que son récent remaniement ministériel n’a largement pas réussi à soutenir sa popularité en baisse.

Selon des enquêtes médiatiques menées quelques jours après le renouvellement du gouvernement le 13 septembre, les taux de soutien sont restés stables à environ 30 %, dépassés par une désapprobation d’environ 50 %. La majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’accordaient pas de crédit au remaniement, estimant qu’il s’agissait d’un effort de Kishida pour équilibrer le pouvoir entre les factions au sein de son parti au pouvoir, plutôt que d’essayer d’améliorer les politiques gouvernementales. Ils y ont vu une manière de consolider son emprise sur le pouvoir avant le vote à la direction du parti l’année prochaine.

Les électeurs ont initialement accueilli favorablement la nomination de cinq femmes dans son cabinet de 19 membres, dans le cadre de sa tentative de soutenir le déclin du soutien à son précédent cabinet à prédominance masculine, qui ne comptait que deux femmes. Les cinq femmes correspondent au nombre de deux cabinets japonais précédents – en 2014 et 2001.

Mais les éloges se sont rapidement évaporés lorsque les gens ont découvert qu’aucun des 54 postes de vice-ministres et autres postes consultatifs spéciaux n’était attribué à des femmes.

Kishida a également été critiqué pour ses remarques sur la nomination des cinq femmes au gouvernement. Il a dit qu’il attendait d’eux qu’ils « démontrent pleinement leur sensibilité et leur empathie qui sont propres aux femmes ».

Cela a déclenché une réaction violente de la part des militants des droits des femmes, des universitaires et des législateurs de l’opposition. L’expression était à la mode sur la plate-forme de médias sociaux X, anciennement Twitter, avec de nombreux utilisateurs la critiquant comme partiale, dépassée et se demandant s’il existe une sensibilité spécifiquement féminine.

Kishida s’est ensuite défendu en disant qu’il voulait souligner l’importance de la diversité dans l’élaboration des politiques et qu’il voulait exprimer son espoir que les femmes ministres exprimeront pleinement leur personnalité et leurs capacités dans leur travail.

Lundi, Kishida a déclaré que le nouveau paquet économique comprendrait des mesures visant à atténuer l’impact de la hausse des prix sur la population, afin d’obtenir des augmentations de salaires et une croissance des revenus durables. Il s’est également engagé à promouvoir les investissements nationaux dans des domaines tels que les semi-conducteurs pour soutenir la croissance, tout en luttant contre le déclin rapide des naissances et de la population, et à garantir une défense renforcée et une prévention des catastrophes.

Kishida a promis une mise en œuvre « rapide » d’ici la fin octobre, mais on ne sait pas comment son gouvernement envisage de financer les coûts élevés nécessaires aux mesures de réduction des natalités et au renforcement militaire.

Kishida a déclaré qu’il passerait d’une économie axée sur la réduction des coûts à une économie axée sur l’investissement actif et l’augmentation des salaires.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait des élections anticipées dans un contexte de spéculation croissante, Kishida a répondu qu’il se concentrait sur la lutte contre l’économie et sur d’autres politiques qui ne peuvent être reportées. « Pour l’instant, je ne pense à rien d’autre », a-t-il déclaré.