Kishida donne la priorité à l’accumulation d’armes, inversant le faible taux de natalité

TOKYO (AP) – Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré lundi que le Japon faisait face à l’environnement de sécurité le plus sévère de la région depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et s’est engagé à pousser un renforcement militaire dans le cadre d’une stratégie de sécurité nouvellement adoptée au cours des cinq prochaines années et au-delà également pour lutter contre la baisse rapide des naissances afin que le pays puisse maintenir sa force nationale.

Le gouvernement de Kishida a adopté en décembre des réformes clés en matière de sécurité et de défense, y compris une capacité de contre-attaque qui rompt avec le principe d’après-guerre exclusivement d’autodéfense du pays. Le Japon affirme que le déploiement actuel d’intercepteurs de missiles est insuffisant pour le défendre contre l’avancée rapide des armes en Chine et en Corée du Nord.

Dans son discours politique ouvrant la session parlementaire de cette année, Kishida a déclaré que la diplomatie active devrait être une priorité, mais qu’elle nécessite “un pouvoir de défense pour la soutenir”. Il a déclaré que la nouvelle stratégie de sécurité du Japon est basée sur une simulation réaliste “alors que nous sommes confrontés à l’environnement de sécurité le plus grave et le plus complexe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la question de savoir si nous pouvons protéger la vie des gens en cas d’urgence”.

La stratégie vise à contenir les ambitions territoriales de plus en plus affirmées de la Chine, mais c’est aussi une question sensible pour de nombreux pays d’Asie qui ont été victimes de l’agression japonaise en temps de guerre. Kishida a déclaré qu’il s’agissait d’un “revirement radical” de la politique de sécurité du Japon, mais qu’il restait toujours dans les limites de sa constitution pacifiste et du droit international.

“Je précise qu’il n’y aura même pas le moindre changement par rapport aux principes non nucléaires et d’autodéfense du Japon et à nos pas en tant que pays épris de paix”, a déclaré Kishida.

Ce mois-ci, Kishida a effectué une tournée dans cinq pays, dont Washington, pour expliquer le nouveau plan de défense du Japon et développer davantage les liens de défense avec son allié les États-Unis.

Le Japon prévoit de presque doubler son budget de défense d’ici cinq ans pour atteindre 43 000 milliards de yens (332 milliards de dollars) et d’améliorer les capacités du cyberespace et du renseignement. Alors que les trois quarts d’une augmentation annuelle du budget de la défense peuvent être compensés par des dépenses et des réformes fiscales, le reste doit provenir d’une éventuelle augmentation des impôts, et Kishida a déjà fait l’objet de critiques croissantes de la part des législateurs de l’opposition et même de son parti au pouvoir.

Kishida fait également face à une question cruciale de croissance démographique.

“Nous ne pouvons pas perdre de temps sur les politiques pour les enfants et le soutien à l’éducation des enfants”, a-t-il déclaré. “Nous devons établir une société économique axée sur les enfants et inverser le taux de natalité.”

La population japonaise de plus de 125 millions d’habitants est en déclin depuis 14 ans et devrait tomber à 86,7 millions d’ici 2060. Une population en déclin et vieillissante a d’énormes implications pour l’économie et la sécurité nationale.

Kishida s’est engagé à renforcer le soutien financier aux familles avec enfants, y compris davantage de bourses d’études, et a déclaré qu’il élaborerait un plan d’ici juin.

Le Japon est la troisième plus grande économie du monde, mais le coût de la vie est élevé et les augmentations de salaire ont été lentes. Le gouvernement conservateur a pris du retard pour rendre la société plus inclusive pour les enfants, les femmes et les minorités.

Jusqu’à présent, les efforts visant à encourager les gens à avoir plus de bébés ont eu un impact limité malgré le versement de subventions pour la grossesse, l’accouchement et la garde des enfants. Certains experts affirment que les subventions gouvernementales ont toujours tendance à cibler les parents qui ont déjà des enfants plutôt que de supprimer les difficultés qui découragent les jeunes d’avoir des familles.

Mari Yamaguchi, Associated Press