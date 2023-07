Kishan entre dans l’histoire et dépasse Tendulkar pour revendiquer un record ODI sensationnel

Ishan Kishan a claqué son deuxième demi-siècle consécutif lors de la deuxième rencontre de l’ODI contre les Antilles à la Barbade samedi et dans le processus, le jeune a dépassé le légendaire frappeur Sachin Tendulkar pour franchir une étape importante. Kishan a dépassé Tendulkar en tant que frappeur indien avec le plus de points en ouverture dans les cinq premières manches ODI avec 348 points. En comparaison, Sachin en avait 321 suivi de Shubman Gill (320) et Kris Srikkanth (261). Le jeune a également égalé le record de MS Dhoni en marquant des années cinquante consécutives en tant que batteur gardien de guichet – un exploit que l’ancien skipper indien a réalisé en 2017 contre les Antilles.

L’audition au bâton des aspirants indiens à la Coupe du monde ne s’est pas déroulée comme prévu sur une piste rebondissante alors que les Antilles ont égalisé la série de trois matchs de l’ODI avec une confortable victoire à six guichets, grâce aux superbes efforts de bowling de Romario Shepherd et Gudakesh Motie.

La décision de la direction de l’équipe indienne de reposer le skipper Rohit Sharma et Virat Kohli s’est gravement retournée contre lui car aucun des frappeurs de rang intermédiaire ne pouvait faire face au rythme, rebondir et tourner, obtenant 181 en 40,5 overs dans le deuxième ODI gâché par la pluie, samedi .

En réponse, les Antilles ont survécu à un sortilège animé de Shardul Thakur (3/42 en 8 overs) avant que le skipper Shai Hope (63 pas sorti, 80 balles) et le jeune Keacy Carty (48 pas sorti, 65 balles) aient ajouté 91 points pour le ininterrompu. cinquième guichet pour clôturer le match en 36,4 overs et briser une chaîne de neuf défaites bilatérales successives depuis décembre 2019.

Cependant, ce fut un effort au bâton inepte qui a causé la perte de l’Inde.

Perdre cinq guichets pour 23 courses en seulement 7,2 overs après avoir ouvert le stand de 90 entre Ishan Kishan (55 sur 55 balles) et Shubman Gill (34 sur 49 balles) a nui à la cause de l’Inde après que le skipper des Antilles Shai Hope ait choisi de jouer au bowling.

