Kish College prévoit des séances d’information sur le programme EMSA – Shaw Local

MALTE – L’Académie d’ingénierie, de mathématiques et de sciences du Kishwaukee College organisera deux séances d’information pour l’année universitaire 2023 à 2024.

Les sessions auront lieu de 17h30 à 18h30 le mercredi 16 novembre et le mardi 6 décembre, via Zoom ou dans la salle C1121 du Kishwaukee College, 21193 Malta Road, Malte, selon un communiqué de presse.

Les sessions sont ouvertes aux élèves de deuxième année et juniors actuels et aux parents ou tuteurs. Les séances donneront un aperçu du programme, expliqueront le processus de demande et répondront aux questions des élèves et de leurs parents.

L’EMSA offre aux élèves du secondaire la possibilité de suivre des cours de niveau collégial dans des domaines liés aux STEM, notamment la physique, les mathématiques, la chimie, l’anatomie, la physiologie et la biologie, pour se préparer à diverses carrières. Le programme propose trois pistes uniques en ingénierie, pré-professionnelle et pré-infirmière.

Selon la filière choisie, les étudiants peuvent avoir besoin de terminer le pré-calcul ou la chimie avec une note «B» ou mieux pour être considérés comme éligibles au programme. Les étudiants peuvent gagner jusqu’à 23 heures de crédit transférables via EMSA.

Les documents de candidature pour l’année universitaire 2023-2024 doivent être remis au collège au plus tard le dimanche 31 janvier. Les invités assistant aux sessions en personne doivent se garer dans le lot A et entrer par la porte 6.

Pour information, visitez kish.edu/emsaenvoyez un e-mail à ckarasewski@kish.edu ou appelez le 815-825-9307.