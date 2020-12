L’actrice Kirti Kulhari a aimé essayer un rôle complexe dans l’émission Criminal Justice: Behind Closed Doors. Elle dit que l’état d’esprit de son personnage, Anu Chandra, devait être reflété avec transparence, et le look sans maquillage a rendu les choses plus faciles.

« J’ai aimé essayer Anu parce qu’elle est complexe, réelle et vulnérable. Son état d’esprit devait être reflété avec transparence et le look zéro maquillage avait du sens et cela a rendu le jeu d’Anu tellement plus facile », a déclaré Kirti.

Hors caméra et sur les plateaux, l’actrice se souvient avoir partagé des secrets de soin de la peau avec les co-acteurs Anupria Goenka et Khushboo Atre.

À propos de son look zéro maquillage, elle a déclaré: « L’avantage, c’est que j’ai été la première à être prête avant le début du tournage, et c’était très libérateur. Mes co-acteurs pensaient que j’avais une peau impeccable et m’ont demandé ce que j’avais Comme je suis passionné par les soins de la peau, j’ai été ravi de partager les choses que j’ai apprises de mon expérience et des dermatologues. «

La saison à venir raconte le cas d’Anu Chandra qui assassine de sang-froid son mari, un avocat chevronné (joué par Jisshu Sengupta). Alors que l’affaire semble initialement ouverte et close alors qu’Anu est placée en garde à vue, son avocat de la défense (Pankaj Tripathi) se rend compte qu’il y a des rebondissements dans l’histoire.

Kriti sera ensuite vu dans The Girl On The Train et la troisième saison de Four More Shots Please! L’actrice a également le film Shaadistan à venir.