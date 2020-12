Mumbai: L’acteur Kirti Kulhari a déclaré lundi qu’elle serait loin des médias sociaux pendant quelques jours. Kulhari s’est rendue sur Twitter et Instagram pour informer ses fans de sa rupture avec Internet et leur a également souhaité une bonne année.

«Il est temps de faire une petite pause dans les médias sociaux. Vous tous, ayez une belle fin d’année 2020 et je vous souhaite à tous une #HappyNewYear # 2021 », a écrit l’acteur à côté de sa photo. Kulhari, 35 ans, qui est acclamée pour sa performance dans la deuxième saison de «Criminal Justice», a exprimé sa gratitude pour tout l’amour qui se présente à elle. L’émission a été créée le 24 décembre sur Disney + Hotstar. «Merci pour tout l’amour pour #CriminalJusticeBehindClosedDoors #keepitcoming #behadabhaar», a-t-elle déclaré. La saison en tête d’affiche de Kulhari, parle d’Anu Chandra, qui a avoué avoir poignardé son mari (Jisshu Sengupta).

Intitulé «Justice pénale: derrière des portes closes», il présente les acteurs Pankaj Tripathi et Anupriya Goenka reprenant leurs rôles d’avocats. Produit par Applause Entertainment en association avec BBC Studios, le Hotstar Special en huit parties est réalisé par Rohan Sippy et Arjun Mukerjee et est écrit par le rédacteur-scénariste Apurva Asrani. L’émission est l’adaptation indienne de la série à succès de Peter Moffat produite par la BBC du même nom, qui a été précédemment adaptée dans l’émission HBO primée aux Emmy Awards «The Night Of». Kulhari sera ensuite vu jouer le rôle d’un flic britannique dans le remake en hindi du blockbuster hollywoodien «The Girl on the Train», avec Parineeti Chopra. Elle a également hâte de commencer le tournage de la troisième saison de sa série nominée aux Emmy Awards internationaux «Four More Shots Please!».