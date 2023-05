Kirti Kulhari coupe ses longs cheveux et partage son nouveau look : Regardez

L’actrice de Bollywood Kirti Kulhari a stupéfié tout le monde après avoir coupé ses longues tresses en une coupe en brosse. Elle a dit qu’elle ne l’avait pas fait pour un rôle mais pour elle-même, se sentir responsabilisée.

a pris des bobines Instagram, où elle a partagé un montage vidéo d’elle-même dans son nouveau look. Elle l’a légendé, « Nouvelles fins, nouveaux départs. J’ai décidé de le faire il y a un mois et me voilà, je l’ai fait. Je travaille dans une industrie où être une héroïne vient avec son propre ensemble de restrictions et de limitations. »





Elle a en outre mentionné: « Les cheveux longs ou au moins les cheveux mi-longs sont un mandat non dit. Me voici, près de 15 ans plus tard, dans l’industrie, faisant mon truc. Je n’ai pas le temps de ne pas faire ce que je veux faire … et chaque fois que j’ai fait quelque chose qui n’est pas la norme, je me suis senti renforcé et rien de moins. »

Elle a mentionné : « Me voici, je fais un autre choix de ce genre et je vis ma vie à ma façon. Merci Aavni @happyinthehead d’avoir toujours été mon partenaire dans le crime. Que de l’amour pour toi… PS : non, ce n’est pas pour n’importe quel rôle. C’est POUR MOI… » Les fans de Kirthi étaient ravis de la voir adopter une nouvelle coupe de cheveux et vivre sa vie à sa manière.

Sur le plan personnel, en avril 2021, Kirti Kulhari a annoncé sa séparation d’avec son mari Saahil Sehgal. Le couple est marié depuis cinq ans et mène des vies séparées. Au cours d’une interview, Kirti a parlé de se séparer de Saahil et a poursuivi en qualifiant le mariage de « surestimé ». L’acteur a également déclaré qu’elle pouvait faire tout ce qu’elle voulait sans que le mot « mariage » y soit attaché.

Kirti a dit à Siddharth Kannan : « J’ai commencé à le ressentir à travers le mariage… Je ne dis pas que l’amour est surestimé ou que la compagnie est surestimée. Je dis que le mariage, en tant que concept, est surestimé. Je peux être amoureux de quelqu’un, je peux avoir un belle relation avec quelqu’un et je peux toujours choisir de ne pas être mariée à cette personne. »

L’acteur de « Four More Shots Please » a ajouté : « Cette idée du mariage qui existe dans notre société, c’était aussi mon conditionnement. Mais grâce au mariage, j’ai réalisé… J’ai dit : « Qu’est-ce que c’est que le mariage concept dont nous faisons un tel hawa (gros problème) ? » Oui, le mariage est important pour la structure sociale et ceci et cela, mais je pense qu’au-delà de tout, un mariage doit avoir lieu entre deux personnes. Leurs cœurs doivent être connectés. » (Avec les contributions de l’IANS)



