Kirsty Gallacher serait amoureuse de l’ancien boxeur professionnel Johnny Nelson.

Le superbe présentateur, âgé de 45 ans, aurait rencontré le sportif Johnny – qui est expert des événements de boxe à la télévision depuis sa retraite – alors qu’ils travaillaient tous les deux pour Sky Sports et qu’ils entretenaient une relation discrète.

La paire s’est liée sur leur passion pour le sport comme Kirsty est « une grande fan de boxe » et elle a été séduite par les charmes de la championne du monde des poids cruiser, selon un initié.

Une source a déclaré au Sun: «Ils ont gardé le silence, mais la relation entre Kirsty et Johnny va très bien.

«Ils sont vraiment attachés l’un à l’autre et les amis et la famille pensent que la romance est pour de bon. Ils ont beaucoup en commun, évidemment le sport et le maintien en forme. Kirsty est une grande fan de boxe et trouve Johnny drôle et charmant.







(Image: gallacherkirsty / Instagram)



The Mirror a contacté un représentant de Kirsty pour commenter.

Kirsty a récemment déclaré qu’elle était dans une nouvelle relation, mais qu’elle était restée discrète quant à savoir avec qui lors de son apparition sur le podcast Women’s Health UK, Going For Goal.

La brune – qui a partagé deux enfants avec son ancien mari Paul Samson – a également déclaré qu’elle souhaitait avoir un troisième enfant.

« J’adorerais un autre enfant. Je me sens complètement prête pour ça », a déclaré Kirsty.

«Je me sens en meilleure santé que jamais, plus en forme que jamais, je pense que mon esprit est meilleur que jamais.

« Je pense que parfois, quand vous avez des moments difficiles dans votre vie … tant que vous apprenez, que vous la traversez et que vous vous remettez dans une position forte, je pense que vous vous sentez plutôt bien. »







(Image: Getty Images)



Et elle a ajouté: «Je voudrais évidemment le faire le plus tôt possible, mais je joue avec ça en ce moment.

« Je suis dans une nouvelle relation en ce moment et j’ai envie de dire, si quelqu’un a un problème [with Kirsty having another child at 45], pourquoi donc?

« Pourquoi suis-je trop vieux? Quel est le problème si je suis en forme, en bonne santé, capable et que nous voulons faire ça? »

Kirsty s’est séparée de son mari et ancien joueur de rugby Paul Sampson en 2015 et a déjà déclaré que la rupture de son mariage lui avait laissé le sentiment d’être « une épave anxieuse ».

Aimez-vous lire sur les célébrités? Inscrivez-vous pour recevoir toutes les meilleures nouvelles de célébrités du Mirror ici .







(Image: Images de l’Association de la presse)



Cependant, elle admet qu’elle « aime ma vie en ce moment ».

La présentatrice a également déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi la ménopause était toujours un sujet tabou.

«Pour le moment, je n’ai aucun symptôme de périménopause», a-t-elle poursuivi.

«Je suis prêt pour ça, j’en suis conscient, je lis beaucoup dessus. Je sais que la musculation et la forme physique sont vitales.

«Je me sens aussi dans ce monde moderne maintenant, je sens vraiment que 40 à 30, je pense que 50 à 40… nous vivons dans un monde moderne, c’est complètement différent.

«Nos pensées devraient être modernes aussi, il ne devrait pas y avoir de sujets tels que ‘oh mon dieu êtes-vous ménopausée?’ eh bien, est-ce important? «

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.