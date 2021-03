Kirsty Gallacher a été confirmée comme la dernière star à rejoindre GB News après avoir quitté l’aide au football.

Le joueur de 45 ans a rejoint la nouvelle chaîne de télévision au sein de leur équipe de petit-déjeuner.

Un communiqué de GB News a déclaré: « La chaîne de télévision populaire Kirsty Gallacher rejoint GB News en tant que membre de l’équipe de petit-déjeuner de la nouvelle chaîne.

« Kirsty a été l’un des principaux visages de Sky Sports et Sky Sports News pendant près de 20 ans et a ancré divers programmes d’information, dont l’émission matinale de Channel 4, RI: SE.

«Sa polyvalence en tant qu’animatrice s’est étendue à des dizaines d’autres émissions, notamment Ant Versus Dec sur Saturday Night Takeaway, Gladiators, Kirsty’s Home Videos, Simply the Best et la série télé-réalité The Games.

« Elle est apparue pour une œuvre caritative sur Who Wants to Be a Millionaire et a participé à la série 2015 de Strictly Come Dancing. Elle a également publié des DVD d’entraînement tels que Body Sculpt avec Kirsty Gallacher et une invitée présente Lorraine sur ITV Breakfast. »







(Image: Getty Images)



Ils ont ensuite énuméré ses informations d’identification, déclarant qu’elle avait présenté la collecte de fonds caritative d’ITV Soccer Aid avec Dermot O’Leary pendant dix ans.

Kirsty a démissionné de son poste la semaine dernière.

Auparavant, elle animait l’émission matinale de Channel 4 RI: SE et est devenue une habituée des chaînes d’informations sportives.

«Le journalisme est mon premier amour et je suis ravie de revenir au cœur du sujet chez GB News», a déclaré Kirsty à MailOnline.







(Image: WireImage)



«La chaîne a une énergie et une enthousiasme incroyables et il y a là un véritable esprit d’innovation. Je pense que ça va certainement avoir l’air et se sentir différent.

La nouvelle de Kirsty rejoignant l’équipe survient quelques jours après que l’ancien présentateur de BBC News Simon McCoy a été confirmé pour passer au prochain réseau de nouvelles.





Le journaliste de Sky News, Colin Brazier, se joindra à un programme d’information, d’interview et de débat de jour sur la chaîne – dont Andrew Neil est président.

Parmi les autres nouveaux venus figurent Michelle Dewberry, Andrew Doyle, Inaya Folarin Iman, Liam Halligan, Tom Harwood, Rebecca Hutson, Darren McCaffrey, Alex Phillips et Dan Wootton.

Vous avez une histoire à vendre?