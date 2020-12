Kirsty Gallacher a admis qu’elle était restée « maigre et traumatisée » par l’effondrement de son mariage.

La star de la télé, 44 ans, a divorcé de son mari, joueur de rubis, Paul Sampson, 42 ans, en 2015 après cinq ans de mariage.

Ils étaient ensemble pendant 15 ans avant leur séparation et Kirsty a maintenant parlé de leur divorce qui lui a laissé une « épave anxieuse ».

S’adressant à la star de Dancing on Ice Graham Bell sur le nouveau podcast The Power of Ten de Decathlon, l’entraîneur personnel crédité de Kirsty, Mel Deane, la tirera à travers les moments difficiles.

Elle a dit: « Pour être honnête, eh bien, c’est en quelque sorte quand je suis venue rencontrer Mel [Deane] et probablement il m’a sauvé de plusieurs manières.

« J’étais une épave maigre et anxieuse, traumatisée à cause de nombreuses raisons liées au divorce. »







(Image: WireImage)



Kirsty a ajouté que la rupture de son mariage était « beaucoup plus complexe que les gens ne le savent ».

Elle a ajouté: « Il y a des choses que vous gardez privées. Et je pense que Mel a appris à me connaître et ce que j’avais traversé et a été incroyable pour moi. »

Ils se sont rencontrés en 1999 et se sont mariés en Espagne en 2010.







(Image: gallacherkirsty / Instagram)







(Image: Kirsty Gallacher / Instagram)



Cependant, le mariage s’est effondré et ils ont divorcé cinq ans plus tard.

S’exprimant après la scission, Kirsty a déclaré au magazine You que le divorce était difficile pour elle et ses deux enfants.

Elle a dit: « C’était traumatisant. Le divorce est horrible. Cela m’a bouleversée comme si tout le monde était au sol …

«J’étais tellement anxieuse pour les enfants – ma douleur était liée à leur douleur et je ne me suis pas occupé de moi.







(Image: Kirsty Gallacher / Instagram)



Alors que le divorce faisait rage, Kirsty a été condamnée pour conduite en état d’ivresse et a admis plus tard qu’elle avait été d’une certaine manière à l’époque.

Elle a ajouté au magazine: « J’étais dans une très mauvaise situation avec le divorce et les problèmes liés à l’emploi du temps des enfants. J’étais épuisée. »

Cependant, la tension a finalement pris fin et Sampson a récemment admis que le couple avait porté un toast à la fin de leur mariage des extrémités opposées d’un bar à champagne lorsqu’ils se sont retrouvés dans le même lieu le jour de la finalisation de leur divorce.