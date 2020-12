Esther Rantzen et Kirstie Allsopp ont des opinions très différentes lorsqu’il s’agit de célébrer Noël cette année.

Les deux hommes se sont affrontés au sujet des restrictions du gouvernement concernant la période des fêtes, car ils prévoient tous deux de célébrer le 25 de manière très différente.

Apparaissant sur Channel 4 News, le sujet des restrictions de coronavirus à Noël a été discuté, et le point de vue d’Esther s’est radicalement heurté à celui de Kirstie.

Esther, 80 ans, a déclaré: « Je sais que nous aimons nous étreindre et nous câliner. Ne pensez pas que les câlins des enfants de cinq ans, des enfants de sept ans et des trois ans ne me manquent pas. -les vieux dans ma vie – ils me manquent chaque jour.







«Mais d’un autre côté, si mes enfants devaient penser à ce Noël comme étant celui qui a tué grand-mère, je ne pense pas qu’ils se pardonneraient.

« La chose que je ne pardonnerais pas, c’est que si je prenais un lit aux soins intensifs, quelqu’un qui en avait vraiment besoin et qui le méritait devrait l’avoir parce que j’avais été égoïste. »

En désaccord avec le point de vue d’Esther, Kirstie a déclaré: « Je ne pense pas que nous pouvons juger ces personnes qui ne peuvent pas prendre cette décision. Je pense qu’il y a des gens qui ont désespérément besoin de ces câlins et de ces baisers et ils ne peuvent pas attendre. »







Elle a poursuivi: « Leur situation est que juin est trop tard. Nous savons combien de personnes vont mourir pour rien à voir avec Covid. Beaucoup plus de personnes mourront en 2021 du cancer, de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer, de la démence. , d’une maladie cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral.

« Toutes ces autres choses, et ces membres de la famille ne peuvent pas être condamnés pour avoir voulu ce contact physique. Et nous savons tous que nous pouvons nous isoler pendant 10 jours, monter dans la voiture et conduire pour voir les membres de la famille et leur faire un câlin sans les mettre dans nos bras. à risque. «

Soulignant à quel point les directives sur les coronavirus sont confuses, Esther a déclaré: « Je pense que tout cela est très déroutant. »







Elle a ajouté: « Je n’ai jamais entendu un médecin dire: » Tout ce que vous avez à faire si vous voulez rencontrer une personne vulnérable est d’attendre 10 jours « . Aucun médecin n’a jamais dit cela. »

Ce à quoi Kirstie a répondu: « Ils ont dit cela, ils l’ont absolument dit. »

« Non, ils ne l’ont pas fait, » répondit Esther, soulignant la tension entre les deux.

Kirstie a poursuivi: « Esther, nous savons que les gens ont fait la télévision. Nous avons eu tous ces gens qui ont fait toutes ces émissions de télévision et c’est ce qu’ils ont fait. »







Elle a ajouté: « Prenons je suis une célébrité, sortons-moi d’ici – tous ces gens ont été autorisés à se mélanger sans s’infecter parce qu’ils s’isolaient avant de faire ces émissions de télévision. »

Et quand on lui a demandé si elle respecterait toujours les règles si le gouvernement faisait demi-tour sur leurs restrictions de Noël assouplies, Kirstie a déclaré: « Il ne s’agit pas de moi. Chaque famille a le droit de prendre une décision personnelle pour évaluer son risque pour leurs proches et les membres de leur famille. «

Esther: « Je ne pense pas que nous ayons le droit de prendre des décisions individuelles. Je pense que c’est trop gros pour ça. »

