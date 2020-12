Kirstie Allsopp a eu son mot à dire sur les célébrités « hypocrites » donnant leur verdict sur les briseurs de règle de Covid.

S’adressant à Twitter dans une diatribe furieuse, Kirstie a affirmé qu’elle avait vu un certain nombre de grands noms – dont elle savait qu’ils avaient pris de la drogue dans le passé – appeler « Covidiots » sur la plateforme.

Le diffuseur de 49 ans a affirmé que ces célébrités n’avaient aucun fondement moral sur lequel se tenir au-dessus des règles de Covid après s’être engagées dans le commerce international de la drogue.

Une Kirstie non filtrée a écrit: «Je vois tant de gens sur ce forum qui, je le sais, ont pris des drogues illégales, dont le transport et le commerce coûtent des dizaines de milliers de vies, se disputant des« Covidiots ».

«Où était ta boussole morale si forte quand ce coca imbibé de sang entrait dans ton nez retroussé?







(Image: ITV)



Elle a depuis ajouté dans un tweet de suivi: « Deux torts ne seront jamais réparés, mais il y a toujours eu des lois conçues pour rendre les choses plus sûres pour nous; des lois relatives aux drogues, à l’alcool, au tabagisme et à la vitesse.

« Des lois que beaucoup de gens ont enfreintes, moi y compris. Hésiter avant de parler de ‘covidiots’ nous servirait tous. »

Et il semble que Kirstie ait touché une corde sensible, alors que les fans ci-dessous ont exprimé leur accord.







(Image: Twitter / @ KirstieMAllsopp)



« Wow Kirstie, bien dit! » l’un a offert, tandis qu’un autre l’a qualifiée de «courageuse» pour avoir été si directe avec son opinion.

La diatribe intervient après que Kirstie se soit affrontée à l’antenne avec Dame Esther Rantzen au sujet des plans initiaux du gouvernement concernant les règlements de Noël sur Covid.

Dame Esther a déclaré: « Je sais que nous aimons nous étreindre et nous câliner. Ne pensez pas que les câlins des enfants de cinq ans, des enfants de sept ans et des enfants de trois ans ne me manquent pas. dans ma vie – ils me manquent chaque jour.







(Image: canal 4)







(Image: canal 4)



«Mais d’un autre côté, si mes enfants devaient penser à ce Noël comme étant celui qui a tué grand-mère, je ne pense pas qu’ils se pardonneraient.

« La chose que je ne pardonnerais pas, c’est que si je prenais un lit à l’USI, quelqu’un qui en avait vraiment besoin et qui le méritait devrait l’avoir parce que j’avais été égoïste. »

Mais Kirstie n’était pas d’accord avec son point de vue, estimant: « Je ne pense pas que nous puissions juger les gens qui ne peuvent pas prendre cette décision. Je pense qu’il y a des gens qui ont désespérément besoin de ces câlins et de ces baisers et ils ne peuvent pas attendre . «