Kirstie Alley, star de l’émission télévisée “Cheers”, décède à 71 ans

Kirstie Alley, qui est devenue une star instantanée grâce à son rôle de Rebecca Howe dans l’émission télévisée à succès Cheers, est décédée à l’âge de 71 ans après une bataille contre le cancer.

“Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment”, lit-on dans un communiqué publié sur le site officiel d’Alley. compte de médias sociaux. “Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant avec la certitude de sa joie de vivre sans fin et de toutes les aventures qui l’attendaient. Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus étonnantes. .”

Alley a fait ses débuts en tant qu’actrice dans Star Trek II: Wrath of Khan, mais est surtout connue pour avoir remplacé Shelley Long dans Cheers, jouant aux côtés de Ted Danson dans la série, qui se déroule dans un bar de Boston. Elle a remporté un Emmy pour sa performance en 1991. Plus récemment, elle a fait plusieurs apparitions sur le circuit des émissions de téléréalité, apparaissant sur Celebrity Big Brother et Dancing With The Stars.

“Nous sommes reconnaissants à l’incroyable équipe de médecins et d’infirmières du Moffitt Cancer Center pour leurs soins”, poursuit le communiqué. “La joie de vivre et la passion de notre mère, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans oublier sa joie éternelle de créer, étaient sans précédent et nous laissent inspirés pour vivre pleinement la vie comme elle l’a fait. Nous vous remercions pour votre amour et prières et vous demandons de respecter notre vie privée en ces temps difficiles.”

John Travolta, qui a joué aux côtés d’Alley dans Look Who’s Talking, a rendu hommage sur les réseaux sociaux, affirmant que Kirstie était “l’une des relations les plus spéciales” qu’il ait jamais eues.